VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ khởi kiện yêu cầu nộp hơn 398 triệu đồng tiền thuế

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án thứ nhất.

Thực hiện Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội, VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ đã khởi kiện 2 vụ án dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công trong lĩnh vực tài sản công.

Sau xét xử, TAND khu vực 8 đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện, buộc các đơn vị có nghĩa vụ nộp tổng cộng 398.212.402 đồng tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Theo đó, từ nguồn thông tin ban đầu do Thuế cơ sở 10, TP Cần Thơ cung cấp, qua rà soát VKSND khu vực 8 nhận thấy 2 đơn vị có số tiền thuế nợ kéo dài. Mặc dù cơ quan Thuế đã thông báo và áp dụng biện pháp theo quy định, các đơn vị vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách.

Xác định vụ việc có dấu hiệu ảnh hưởng đến lợi ích công, VKSND khu vực 8 tiến hành kiểm tra, xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ và thực hiện các thủ tục theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành.

Vụ thứ nhất liên quan Công ty TNHH MTV Mua bán vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng G.B. Tính đến ngày 31/8/2026, doanh nghiệp còn nợ 323.690.556 đồng tiền thuế.

Thuế cơ sở 10 đã thông báo và áp dụng biện pháp cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn, tuy nhiên doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ. VKSND khu vực 8 sau đó ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả. Hết thời hạn yêu cầu, số tiền thuế nợ vẫn chưa được nộp.

Vụ thứ hai liên quan Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp N.B., còn nợ 74.521.846 đồng tiền thuế tính đến ngày 31/8/2026.

Sau khi cơ quan Thuế thông báo và VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ ban hành quyết định yêu cầu chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậu quả, hợp tác xã vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách.

Quang cảnh phiên tòa xét xử vụ án thứ hai.

Trên cơ sở kết quả xác minh cùng tài liệu, chứng cứ đã thu thập, VKSND khu vực 8 quyết định khởi kiện 2 vụ án dân sự để bảo vệ lợi ích công.

Tại các phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát trình bày căn cứ khởi kiện, phân tích tài liệu, chứng cứ và đề nghị Tòa án buộc các đơn vị thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.

Sau khi xem xét, TAND khu vực 8, TP Cần Thơ chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện; buộc Công ty TNHH MTV Mua bán vật liệu xây dựng, san lấp mặt bằng G.B. nộp 323.690.556 đồng và Hợp tác xã Tiểu thủ công nghiệp N.B. nộp 74.521.846 đồng. Tổng số tiền hai đơn vị phải nộp là 398.212.402 đồng.

Kết quả giải quyết 2 vụ án cho thấy cơ chế khởi kiện dân sự bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 đã được VKSND khu vực 8 vận dụng vào những vụ việc cụ thể liên quan đến nghĩa vụ đối với ngân sách nhà nước.

Thời gian tới, VKSND khu vực 8, TP Cần Thơ tiếp tục phối hợp với cơ quan Thuế và các cơ quan hữu quan trong trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, xác minh các vụ việc thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết số 205/2025/QH15 để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the