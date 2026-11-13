VKSND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm sát tại Công an xã Thuận An

Đồng chí Phan Văn Chiến, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc.

Vừa qua, tại trụ sở Công an xã Thuận An, VKSND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng tổ chức kiểm sát công tác thi hành án hình sự, việc chấp hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời kiểm sát trực tiếp công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và quản lý, giải quyết các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phan Văn Chiến, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 chủ trì, với sự tham dự của các Kiểm sát viên, chuyên viên thuộc đơn vị; đại diện lãnh đạo UBND xã Thuận An cùng chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ Công an xã.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm sát tập trung kiểm tra hồ sơ, sổ sách, trực tiếp nghiên cứu hồ sơ thi hành án hình sự tại cộng đồng, sổ theo dõi, văn bản, tài liệu và việc lập hồ sơ quản lý người bị kết án.

Nội dung kiểm sát còn tập trung vào việc quản lý, giám sát người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú do cơ quan có thẩm quyền giao cho chính quyền cấp xã hoặc Công an xã quản lý; việc nắm tình hình cư trú, theo dõi thực hiện nghĩa vụ và phát hiện các trường hợp vi phạm theo quy định.

Qua kiểm tra, Đoàn đánh giá việc chấp hành pháp luật trong từng khâu, làm rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế để có cơ sở yêu cầu cơ quan có trách nhiệm khắc phục.

Đại diện các đơn vị tham dự hội nghị.

Bên cạnh đó, VKSND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm sát công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm; kiểm tra việc lập hồ sơ, phân loại tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố của cơ quan điều tra hoặc Công an cấp xã được giao nhiệm vụ kiểm tra, xác minh sơ bộ.

Đoàn kiểm sát đồng thời rà soát tiến độ, thời hạn và căn cứ pháp luật trong quá trình giải quyết các nguồn tin về tội phạm.

Đối với các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ, Đoàn kiểm sát kiểm tra danh sách, hồ sơ, lý do và căn cứ tạm đình chỉ; đồng thời rà soát việc xem xét phục hồi giải quyết khi có đủ căn cứ theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Kết quả kiểm sát cho thấy, Công an xã Thuận An cơ bản thực hiện đúng các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2025 và Bộ luật Tố tụng hình sự. Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát cũng trao đổi, chỉ ra một số vi phạm, tồn tại, hạn chế cần được kịp thời chấn chỉnh, bổ sung.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đại diện lãnh đạo Công an xã Thuận An nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn và cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã khắc phục những nội dung còn hạn chế.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng thi hành án hình sự tại cộng đồng, quản lý người bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời nâng cao hiệu quả tiếp nhận, phân loại, giải quyết nguồn tin về tội phạm và quản lý các vụ việc, vụ án tạm đình chỉ.

Hoạt động kiểm sát cũng nhằm tăng cường phối hợp giữa VKSND khu vực 8, tỉnh Lâm Đồng với Công an xã Thuận An, kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh những thiếu sót phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự và nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm tại địa phương.