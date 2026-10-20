VKSND khu vực 8, tỉnh Hưng Yên tổ chức Gặp mặt kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam

Tới dự buổi gặp mặt và chúc mừng có đồng chí Phạm Đức Hoành, Viện trưởng VKSND khu vực 8 cùng Ban chi ủy, Lãnh đạo Viện và toàn thể công chức, người lao động trong đơn vị.

Tại buổi gặp mặt, trong không khí vui tươi, phấn khởi, các nữ công chức, người lao động VKSND khu vực 8 đã được ôn lại truyền thống vẻ vang của phụ nữ Việt Nam, tôn vinh những đóng góp to lớn của các thế hệ phụ nữ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đặc biệt, đối với phụ nữ ngành Kiểm sát nhân dân, ngày 20/10 còn là dịp để ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cống hiến thầm lặng nhưng đầy trách nhiệm của các nữ cán bộ, công chức, người lao động đang ngày đêm góp sức xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân ngày càng vững mạnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Phạm Đức Hoành, Viện trưởng VKSND khu vực 8 đã gửi tới các nữ công chức, người lao động trong đơn vị những món quà ý nghĩa, đồng thời thể hiện sự quan tâm, tình cảm và những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho chị em phụ nữ.

Đồng chí Phạm Đức Hoành, Viện trưởng cùng tập thể Lãnh đạo VKSND khu vực 8 tặng hoa chúc mừng nữ công chức, người lao động trong đơn vị.

Đồng chí biểu dương, đánh giá cao tinh thần đoàn kết và những đóng góp không nhỏ của các cán bộ nữ trong hoạt động của ngành nói chung và trong thực hiện nhiệm vụ, đạt thành tích chung của đơn vị nói riêng; đồng chí mong muốn với tinh thần của ngày Phụ nữ Việt Nam, các nữ công chức, người lao động trong đơn vị cần tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam; tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn và kỹ năng công tác.

Bên cạnh đó, các cán bộ nữ, người lao động cần quan tâm chăm lo sức khỏe, đời sống tinh thần, cân bằng giữa công việc và gia đình, luôn xứng đáng là người vợ hiền, người mẹ đảm đang, người công chức bản lĩnh, trách nhiệm, tận tâm với nghề, quyết tâm xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh; đơn vị luôn động viên, hỗ trợ, tạo điều kiện để nữ cán bộ phát triển toàn diện, khẳng định năng lực và đóng góp lâu dài cho cơ quan, đơn vị trong kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc./.