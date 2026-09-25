VKSND khu vực 8, Quảng Ngãi kiểm sát việc xét miễn nghĩa vụ thi hành án

Kiểm sát viên VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi vừa tham gia kiểm sát phiên họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án dân sự do TAND cùng cấp tổ chức đối với ông Nguyễn Văn Đ. (SN 1982, trú tại thôn Hòa Bình, xã Sa Bình, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo Bản án hình sự sơ thẩm số 01/2019/HSST ngày 22/2/2019, ông Đ. phải thi hành khoản tiền án phí 1.375.000 đồng. Trong quá trình thi hành án, ông Đ. đã nộp 500.000 đồng, còn lại 875.000 đồng chưa thi hành.

Thực hiện chức năng kiểm sát, Kiểm sát viên đã đôn đốc Chấp hành viên triển khai các biện pháp tổ chức thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án của ông Đ. Kết quả xác minh tại địa phương cho thấy, ông Đ. không có nghề nghiệp ổn định, không có thu nhập và tài sản riêng để thi hành khoản nghĩa vụ còn lại.

Kiểm sát viên VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi tham gia kiểm sát phiên họp.

Trên cơ sở kết quả xác minh, ngày 19/8, cơ quan thi hành án dân sự lập hồ sơ đề nghị xét miễn toàn bộ nghĩa vụ thi hành án còn lại đối với ông Đ.

Tại phiên họp, Kiểm sát viên tập trung kiểm sát hồ sơ, các căn cứ và điều kiện xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản thu nộp ngân sách nhà nước. Theo hồ sơ, số tiền ông Đ. còn phải thi hành là 875.000 đồng, dưới mức 5 triệu đồng; thời gian kể từ ngày ra quyết định thi hành án đã quá 5 năm.

Đối chiếu điều kiện về tài sản, thu nhập và thời hạn thi hành án theo khoản 1 Điều 42 Luật Thi hành án dân sự năm 2025, Kiểm sát viên đề nghị TAND khu vực 8 chấp nhận đề nghị miễn toàn bộ khoản nghĩa vụ còn lại cho ông Đ.

Căn cứ tài liệu trong hồ sơ, đề nghị của cơ quan thi hành án dân sự và ý kiến của đại diện VKSND, TAND khu vực 8 quyết định miễn toàn bộ số tiền 875.000 đồng còn phải thi hành đối với ông Đ.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND khu vực 8 góp phần bảo đảm việc xét miễn nghĩa vụ thi hành án đúng đối tượng, đủ điều kiện và tuân thủ trình tự, thủ tục pháp luật; đồng thời bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án.