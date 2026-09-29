VKSND khu vực 8, Quảng Ngãi kiểm sát trực tiếp tại Phân trại tạm giam số 2

VKSND khu vực 8, tỉnh Quảng Ngãi vừa tiến hành kiểm sát trực tiếp công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự quý III tại Phân trại tạm giam số 2, Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây là hoạt động thực hiện chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật, góp phần bảo đảm công tác quản lý, giam giữ và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng quy định.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Việt Hưng - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên, Kiểm tra viên của đơn vị. Nội dung kiểm sát tập trung vào việc chấp hành pháp luật trong từng khâu công tác, từ tiếp nhận, phân loại, lập hồ sơ đến quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.

Đồng chí Phạm Việt Hưng - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 công bố quyết định kiểm sát trực tiếp.

Trong đó, Đoàn chú trọng kiểm tra căn cứ, thẩm quyền và thời hạn tạm giữ, tạm giam; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người đang bị quản lý, giam giữ. Qua đó, xem xét việc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Phân trại.

Tại thời điểm kiểm sát, theo số liệu đơn vị cung cấp, Phân trại tạm giam số 2 đang quản lý 11 người bị tạm giữ, 42 người bị tạm giam và 4 phạm nhân. Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách, tài liệu liên quan, đối chiếu việc thực hiện các quy định pháp luật với tình hình thực tế tại đơn vị.

Cùng với kiểm tra hồ sơ, Đoàn tiến hành kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện phục vụ công tác quản lý, giam giữ. Việc kết hợp kiểm tra tài liệu với kiểm sát thực tế giúp đánh giá đầy đủ hơn quá trình thực hiện nhiệm vụ, kịp thời nhận diện những vấn đề cần chấn chỉnh, khắc phục.

Kiểm sát viên, Kiểm tra viên trực tiếp kiểm tra hồ sơ tạm giữ, tạm giam.

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND khu vực 8 tập trung làm rõ việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù. Bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được, Đoàn đã chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót, yêu cầu đơn vị quan tâm khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý, giam giữ.

Việc phát hiện, yêu cầu khắc phục thiếu sót còn góp phần phòng ngừa vi phạm, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, bảo đảm công tác quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam và quản lý, giáo dục phạm nhân được thực hiện chặt chẽ, gắn với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của những người đang bị giam giữ.

Kết thúc cuộc kiểm sát, đồng chí Phạm Việt Hưng - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8, Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả Phân trại tạm giam số 2 đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị đơn vị nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn, kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra.

Đồng chí Trưởng đoàn kiểm sát cũng đề nghị Phân trại tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và tự kiểm tra trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, chủ động phát hiện, chấn chỉnh thiếu sót, bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Kiểm sát viên kiểm sát tại buồng tạm giam.

Tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn - Trưởng Phân trại tạm giam số 2 khẳng định sẽ chỉ đạo đơn vị kịp thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót; tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác quản lý, giam giữ.

Đồng thời, đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hướng dẫn thường xuyên của VKSND khu vực 8, góp phần nâng cao chất lượng công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại đơn vị.