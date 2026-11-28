VKSND khu vực 8 tiến hành kiểm sát trực tiếp toàn diện tại Phòng THADS khu vực 8. Đoàn kiểm sát do đồng chí Hà Sỹ Thái - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên trong đơn vị tham gia.

Tại buổi làm việc, đoàn kiểm sát tập trung kiểm tra, đánh giá việc chấp hành các quy định pháp luật trong tổ chức thi hành án; công tác lập, quản lý hồ sơ và xác minh điều kiện thi hành án. Đồng thời, đoàn kiểm sát chú trọng kiểm tra trình tự, thủ tục kê biên, cưỡng chế, bàn giao tài sản thi hành án, tiêu hủy vật chứng và các hoạt động nghiệp vụ khác có liên quan.

Đồng chí Hà Sỹ Thái - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 công bố quyết định kiểm sát trực tiếp.

Theo báo cáo, tại thời điểm kiểm sát, Phòng THADS khu vực 8 đã thụ lý 325 việc, với tổng số tiền phải thi hành hơn 35,9 tỉ đồng; tổ chức cưỡng chế 3 việc và tiêu hủy vật chứng 4 việc. Đây là những nhiệm vụ đòi hỏi Chấp hành viên phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuân thủ nghiêm trình tự, thủ tục, thời hạn luật định, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm sát đã trực tiếp nghiên cứu hồ sơ, kiểm tra hệ thống sổ sách, tài liệu và các chứng từ nghiệp vụ có liên quan đến quá trình tổ chức thi hành án. Qua kiểm sát cho thấy, Phòng THADS khu vực 8 đã quan tâm triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Các Chấp hành viên cơ bản tuân thủ quy định pháp luật trong việc lập, quản lý hồ sơ và cập nhật sổ sách nghiệp vụ. Công tác kê biên, cưỡng chế và bàn giao tài sản thi hành án được thực hiện theo trình tự, thủ tục và thời hạn luật định.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Trưởng phòng THADS khu vực 8 báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm sát cũng phát hiện một số hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; đồng thời phân tích nguyên nhân, yêu cầu đơn vị kịp thời khắc phục, không để tái diễn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Hà Sỹ Thái - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Phòng THADS khu vực 8 đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí đề nghị lãnh đạo Phòng THADS khu vực 8 tiếp tục tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; thường xuyên kiểm tra, rà soát tiến độ và chất lượng giải quyết các vụ việc của Chấp hành viên. Đồng thời, nghiêm túc tiếp thu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót được đoàn kiểm sát chỉ ra, bảo đảm các hoạt động thi hành án được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Tiếp thu ý kiến của đoàn kiểm sát, đồng chí Nguyễn Xuân Sang - Trưởng phòng THADS khu vực 8 khẳng định sẽ chỉ đạo các Chấp hành viên nghiêm túc rà soát, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được chỉ ra. Đồng chí cũng mong muốn VKSND khu vực 8 tiếp tục tăng cường phối hợp, trao đổi nghiệp vụ nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn.

Đồng chí Hà Sỹ Thái - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 8 thông qua dự thảo kết luận kiểm sát.

Thông qua hoạt động kiểm sát trực tiếp, VKSND khu vực 8 đã kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những hạn chế, thiếu sót, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của Chấp hành viên trong thực thi công vụ.

Qua đó, tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của VKSND trong kiểm sát hoạt động tư pháp, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức, cá nhân.