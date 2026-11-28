Đoàn kiểm sát VKSND khu vực 7, TP Cần Thơ kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Phân trại tạm giam Thạnh Trị.

Thực hiện Kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, VKSND khu vực 7, TP Cần Thơ vừa trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Phân trại tạm giam Thạnh Trị, thuộc Trại tạm giam số 02, Công an TP Cần Thơ. Kỳ kiểm sát được xác định từ ngày 19/6/2026 đến ngày 20/11/2026.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Nguyễn Văn Cường, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 làm Trưởng đoàn, cùng các Kiểm sát viên của đơn vị tham gia. Tiếp và làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Hồ Hồng Hải, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 - Công an TP Cần Thơ; đại diện lãnh đạo Phân trại tạm giam Thạnh Trị cùng cán bộ các Tổ nghiệp vụ.

Sau khi công bố quyết định trực tiếp kiểm sát và nghe đại diện Phân trại báo cáo tình hình chấp hành pháp luật trong công tác quản lý giam giữ, thi hành án phạt tù, Đoàn kiểm sát tiến hành nghiên cứu hồ sơ, sổ sách, tài liệu và kiểm tra thực tế tại các khu vực giam giữ.

Nội dung kiểm sát tập trung vào việc chấp hành các quy định về tiếp nhận, phân loại, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam; công tác lập, quản lý hồ sơ, sổ sách và theo dõi thời hạn tạm giữ, tạm giam.

Đoàn cũng kiểm tra việc thực hiện thủ tục trích xuất, thăm gặp thân nhân, gặp người bào chữa; quản lý đồ vật, tư trang, tiền, tài sản và các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn tại cơ sở giam giữ.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm sát tập trung xem xét việc thực hiện các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân như chế độ ăn, ở, mặc, cấp phát tư trang; chăm sóc sức khỏe, khám bệnh, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh.

Các nội dung về thăm gặp, nhận quà, liên lạc với thân nhân; sinh hoạt văn hóa, thể thao, tín ngưỡng, tôn giáo; chế độ lao động đối với phạm nhân cũng được kiểm tra. Việc quản lý tiền, tài sản lưu ký và hoạt động căng tin được xem xét theo quy định.

Hoạt động trực tiếp kiểm sát được tiến hành nhằm đánh giá đầy đủ việc chấp hành pháp luật trong công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù; kịp thời phát hiện những vi phạm, thiếu sót nếu có để thực hiện các biện pháp kiểm sát theo thẩm quyền.

Qua đó, VKSND khu vực 7 tiếp tục góp phần bảo đảm hoạt động quản lý, giam giữ và thi hành án phạt tù được thực hiện đúng pháp luật, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.