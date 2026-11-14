VKSND khu vực 7, TP Cần Thơ rà soát nguồn tin về tội phạm và vụ án hình sự tạm đình chỉ

VKSND khu vực 7, TP Cần Thơ làm việc với Công an xã Tân Long. (Ảnh:VKS)

Theo đó, đợt rà soát đã đối chiếu, đánh giá toàn bộ 31 nguồn tin về tội phạm đang tạm đình chỉ giải quyết và 110 vụ án hình sự đang tạm đình chỉ trong nhóm hồ sơ do Công an cấp xã thụ lý.

Trước đó, thực hiện Công văn số 1232/VKS-VP ngày 29/9/2026 của VKSND thành phố Cần Thơ, VKSND Khu vực 7, TP Cần Thơ ban hành Kế hoạch số 669/KH-VKS để phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ. Đợt rà soát tập trung xem xét từng hồ sơ, kịp thời phát hiện trường hợp đủ điều kiện phục hồi giải quyết và hạn chế tình trạng tạm đình chỉ kéo dài.

VKSND khu vực 7, lTP Cần Thơ làm việc với Công an các phường Ngã Năm, Mỹ Quới và các xã Tân Long, Vĩnh Lợi, Phú Lộc, Lâm Tân. Tham gia các buổi làm việc có lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ, lãnh đạo Công an các xã, phường cùng Kiểm sát viên và Điều tra viên được phân công.

Tại các buổi làm việc, Kiểm sát viên và Điều tra viên nghiên cứu từng hồ sơ, đối chiếu tài liệu, chứng cứ và lập biên bản đánh giá chứng cứ. Việc rà soát được thực hiện theo Thông tư liên tịch số 01/2020/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP-BNN&PTNT-BTC-BTP ngày 01/6/2020 về phối hợp quản lý, giải quyết các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ.

Đối với 6 nguồn tin và 21 vụ án tạm đình chỉ còn lại do các phòng nghiệp vụ Công an thành phố thụ lý, ngày 2/11/2026, VKSND khu vực 7 ban hành Công văn số 749/VKS để tiếp tục phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ rà soát, xử lý theo quy định.

Kết quả đối chiếu hồ sơ là căn cứ để các cơ quan theo dõi tình trạng từng vụ việc, vụ án và kịp thời xem xét phục hồi giải quyết khi đủ điều kiện.