VKSND khu vực 7 - TP Bắc Ninh phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh

Tham dự buổi tuyên truyền có đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 7 – TP Bắc Ninh; Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an thành phố; Công an phường Yên Phong cùng các Kiểm sát viên, cán bộ Công an phường Yên Phong. Về phía trường THPT Nguyễn Trãi có đồng chí Nguyễn Huy Phú, Hiệu trưởng cùng Ban giám hiệu, các thầy cô giáo và toàn thể các em học sinh.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Ngô Phương Dung – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 TP Bắc Ninh, nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về một số tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên và giải pháp phòng ngừa, đồng thời đề nghị các em học sinh tập trung theo dõi, nghiêm túc lắng nghe, rút ra cho mình những bài học cần thiết để không bao giờ mắc phải sai lầm và phải trả giá bằng cả tương lai phía trước.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tại buổi tuyên truyền, Thiếu tá Nguyễn Văn Chính - Đội phó đội Điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Bắc Ninh đã trao đổi, thông tin cho các em học sinh về những tình huống thực tế, những vụ án đã xảy ra trên địa bàn thành phố Bắc Ninh và những trường hợp thanh thiếu niên, học sinh, người dưới 18 tuổi phạm tội đã bị khởi tố, truy tố và xét xử.

Trong những vụ án đưa ra, mỗi người một hoàn cảnh, có người do gia đình chưa quan tâm đúng mức, có người sống buông thả, có người bị bạn xấu rủ rê, có người không làm chủ được cảm xúc… và đã thực hiện hành vi phạm tội. Thông qua việc phân tích các tình huống thực tiễn, nội dung tuyên truyền giúp học sinh hiểu rõ hơn về hậu quả của những hành vi vi phạm pháp luật, từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác và ý thức tự bảo vệ bản thân.

Đồng chí Ngô Phương Dung – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 TP Bắc Ninh phát biểu.

Thiếu tá Nguyễn Văn Chính - Đội phó đội Điều tra trọng án Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Bắc Ninh truyền đạt nội dung tuyên truyền.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thúy trao đổi với các em học sinh về một số loại tội phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh

Tiếp đó, đồng chí Nguyễn Thị Thúy, Kiểm sát viên VKSND khu vực 7 đã trao đổi với các em học sinh về một số loại tội phạm thường gặp ở lứa tuổi học sinh, gồm các tội: “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý gây thương tích”, “Giết người”, “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và 1 số tội phạm về ma túy.

Đặc biệt là tội “Gây rối trật tự công cộng” thời gian gần đây có xu hướng gia tăng ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. Kiểm sát viên đã dẫn dắt các em học sinh đến với các quy định của pháp luật hình sự về các loại tội phạm trên bằng những tình huống pháp lý gần gũi, dễ hiểu, giúp các em nhận thức được ranh giới giữa những hành vi vi phạm pháp luật và hành vi phạm tội, hậu quả pháp lý, chế tài như độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.

Các đại biểu tham dự buổi tuyên truyền.

Kiểm sát viên cũng phổ biến chính sách xử lý mới đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định tại Luật Tư pháp người chưa thành niên số 59/2024/QH15, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 như: cơ chế xử lý chuyển hướng với các biện pháp mang tính nhân văn; giới hạn áp dụng hình phạt; giảm mức phạt tù có thời hạn, đồng thời đưa ra những giải pháp để phòng ngừa tội phạm ở lứa tuổi học sinh với thông điệp đầy ý nghĩa: “Hiểu biết pháp luật để tự bảo vệ mình, tôn trọng pháp luật để sống có trách nhiệm và chấp hành pháp luật để xây dựng tương lai tốt đẹp”.