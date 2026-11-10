VKSND khu vực 7 – Bắc Ninh tăng cường phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tham dự có đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 7 – TP Bắc Ninh; Công an xã Văn Môn, Đoàn thanh niên, Trung tâm cung ứng dịch vụ sự nghiệp công xã Văn Môn; Phòng CSGT – Công an TP Bắc Ninh; Công an phường Từ Sơn và các cán bộ, Kiểm sát viên, cán bộ Công an xã, phường cùng đại diện Ban giám hiệu nhà trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh và đông đảo các em học sinh, sinh viên.

Phát biểu khai mạc, đại diện Lãnh đạo VKSND khu vực 7 – TP Bắc Ninh đã nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa của việc tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về ma túy, bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và một số tội phạm ở lứa tuổi thanh thiếu niên hiện nay.

Đ/c Ngô Phương Dung – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 - TP Bắc Ninh phát biểu tại trường THCS Văn Môn.

Đ/c Ngô Thị Lan Hương – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 7 - TP Bắc Ninh phát biểu tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

Tại buổi tuyên truyền, Báo cáo viên Viện kiểm sát, Công an đã giới thiệu các quy định của pháp luật kết hợp với phân tích nguyên nhân, hậu quả của những hành vi bạo lực học đường, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích; hướng dẫn học sinh kỹ năng nhận diện, phòng tránh các hành vi xâm hại tình dục và chủ động tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, nhà trường, cơ quan chức năng khi gặp tình huống nguy hiểm…

Đặc biệt, nội dung phòng, chống ma túy được chú trọng với việc giới thiệu tác hại của các loại ma túy, phương thức, thủ đoạn dụ dỗ, lôi kéo học sinh, sinh viên sử dụng trái phép chất ma túy, nhất là những loại ma túy được ngụy trang dưới nhiều hình thức tinh vi. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nâng cao cảnh giác, không tò mò, thử nghiệm, kiên quyết nói không với ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

Cũng tại buổi tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Bắc Ninh đã thông tin về tình hình vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh, sinh viên, phân tích các tình huống tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và cảnh báo hậu quả của các hành vi vi phạm; đồng thời cũng hướng dẫn cách thức lái xe an toàn cho các em sinh viên tại Trường Cao đẳng Lý Thái Tổ để nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông đường bộ cho các em.

Kiểm sát viên Dương Minh Quang chia sẻ tại trường THCS Văn Môn.

Kiểm sát viên Lê Mạnh Tuấn chia sẻ tại trường Cao đẳng Lý Thái Tổ.

Buổi tuyên truyền đã diễn ra trong không khí sôi nổi, thiết thực, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các em học sinh, sinh viên. Tại buổi tuyên truyền, với kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo viên đã tích cực truyền tải nội dung tới các em học sinh, sinh viên với cách thức truyền đạt phù hợp với từng lứa tuổi, đồng thời trao đổi, đặt ra nhiều câu hỏi đa dạng kết hợp giải đáp thắc mắc của học sinh, sinh viên xoay quanh các tình huống thực tế. Qua đó, giúp các em dễ hiểu, dễ nhớ, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống kỷ luật, văn minh trong học đường.

Kiểm sát viên Nguyễn Thị Thanh Tâm giao lưu với sinh viên.

Kết thúc chương trình, đại diện Nhà trường khẳng định, đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho thế hệ trẻ, giúp các em học sinh, sinh viên được trang bị kiến thức, kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ bị xâm hại, bạo lực học đường, ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Thông qua buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật, VKSND khu vực 7 – TP Bắc Ninh tiếp tục khẳng định vai trò trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành với công tác phòng ngừa tội phạm từ sớm, từ cơ sở. Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật với cơ sở giáo dục trong việc nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức tự giác chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên, xây dựng môi trường học đường an toàn.