VKSND khu vực 6, TP Hồ Chí Minh tăng cường phối hợp giải quyết án tạm đình chỉ

Đồng chí Nguyễn Văn Trìu, Phó viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh phát biểu kết luận tại hội nghị.

Vừa qua, VKSND khu vực 6, TP Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ giữa các cơ quan tiến hành tố tụng” và “Thực trạng, nguyên nhân và giải pháp hạn chế án trả hồ sơ để điều tra bổ sung trên địa bàn khu vực”.

Hội nghị được tổ chức nhằm đánh giá thực tiễn công tác phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng, nhận diện những vấn đề còn vướng mắc và thống nhất giải pháp nâng cao chất lượng giải quyết án.

Đồng chí Ngô Thị Chất, Viện trưởng VKSND khu vực 6 chủ trì hội nghị. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh; đại diện lãnh đạo Phòng 1, Thanh tra, Văn phòng tổng hợp VKSND thành phố.

Cùng dự có đồng chí Huỳnh Thạch Vũ, Chánh án TAND khu vực 6 cùng các Phó Chánh án, Thẩm phán; đại diện lãnh đạo PC01, PC02, PC03, PC04; Công an các phường, xã trên địa bàn cùng lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 6.

Quang cảnh hội nghị.

Quản lý chặt các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ

Tại hội nghị, các đại biểu nghe hai báo cáo chuyên đề được trình bày bằng video, tập trung phân tích thực trạng quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và tình hình trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Nội dung trao đổi đi sâu vào những khó khăn phát sinh trong phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm đến điều tra, truy tố và xét xử, nhất là những vấn đề đặt ra sau khi tổ chức bộ máy có sự thay đổi.

Trên cơ sở đó, hội nghị đánh giá kết quả đạt được, phân tích nguyên nhân của những vấn đề còn vướng mắc và đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ.

Điều hành phần thảo luận, đồng chí Ngô Thị Chất đề nghị các đơn vị, Kiểm sát viên tập trung vào những tình huống phát sinh từ thực tiễn; không chỉ nêu hiện trạng mà cần phân tích nguyên nhân, xác định rõ phần việc của từng cơ quan, cá nhân và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể.

Các tham luận của đại diện TAND khu vực 6, cơ quan điều tra và các đơn vị liên quan cũng tập trung trao đổi kinh nghiệm, làm rõ những điểm cần tăng cường phối hợp trong quá trình giải quyết vụ án.

Đồng chí Lê Minh Phước, Phó Chánh án TAND khu vực 6 phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Trìu, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh yêu cầu lãnh đạo các đơn vị xác định việc quản lý, giải quyết vụ án, vụ việc tạm đình chỉ và hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung là nhiệm vụ phải được thực hiện thường xuyên.

Đối với các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, từng hồ sơ và từng căn cứ tạm đình chỉ phải được quản lý chặt chẽ. Các đơn vị cần thường xuyên rà soát thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự, cập nhật những thay đổi của pháp luật và những căn cứ có thể phục hồi việc giải quyết vụ án, vụ việc.

Việc phân loại hồ sơ phải đúng thực trạng, đầy đủ, thống nhất và kịp thời, từ đó xác định phương án xử lý phù hợp cũng như trách nhiệm của cá nhân, đơn vị liên quan.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Dũng, Phó Đội trưởng đội 3, PC01 phát biểu tham luận tại hội nghị.

Phối hợp sớm để hạn chế trả hồ sơ điều tra bổ sung

Đối với án trả hồ sơ điều tra bổ sung, Phó Viện trưởng VKSND TP Hồ Chí Minh yêu cầu trước khi kết thúc điều tra, Kiểm sát viên phải phối hợp với Điều tra viên đánh giá toàn diện tài liệu, chứng cứ đã thu thập.

Nếu phát hiện còn thiếu chứng cứ, có vi phạm thủ tục tố tụng hoặc có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm, người phạm tội khác thì phải kịp thời bổ sung, khắc phục ngay trong giai đoạn điều tra, hạn chế để những vấn đề này kéo dài sang giai đoạn sau.

Trong giai đoạn xét xử, Kiểm sát viên cần phối hợp với Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa để trao đổi những vấn đề cần làm rõ, kịp thời bổ sung, khắc phục thiếu sót khi có căn cứ.

Trường hợp giữa các cơ quan còn có quan điểm khác nhau, phải báo cáo lãnh đạo hai ngành xem xét, quyết định theo thẩm quyền, bảo đảm việc xử lý vụ án có căn cứ và đúng pháp luật.

Đồng chí Ngô Thị Chất, Viện trưởng VKSND khu vực 6 phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Văn Trìu nhấn mạnh, việc rút kinh nghiệm phải tạo chuyển biến thực chất trong quản lý, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm thực thi công vụ. Việc nhận diện những vấn đề còn hạn chế phải gắn với biện pháp khắc phục cụ thể, qua đó nâng cao chất lượng nghiệp vụ, bảo đảm giải quyết vụ án khách quan, toàn diện, kịp thời và đúng pháp luật.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo, đồng chí Ngô Thị Chất, Viện trưởng VKSND khu vực 6 cho biết đơn vị sẽ tiếp tục cụ thể hóa các nội dung được thống nhất tại hội nghị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Thông qua hội nghị chuyên đề, các cơ quan tiến hành tố tụng trên địa bàn có thêm điều kiện trao đổi trực tiếp những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, thống nhất cách thức phối hợp trong giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố và xét xử.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng quản lý các vụ án, vụ việc tạm đình chỉ, hạn chế việc trả hồ sơ điều tra bổ sung và bảo đảm quá trình giải quyết án được thực hiện đúng quy định pháp luật.