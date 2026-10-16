VKSND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng ký kế hoạch phối hợp với cơ sở bảo hiểm xã hội

Lãnh đạo các đơn vị tham gia ký kết Kế hoạch phối hợp.

Vừa qua, tại trụ sở BHXH cơ sở Đông Gia Nghĩa, VKSND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với BHXH cơ sở Đông Gia Nghĩa và BHXH cơ sở Quảng Khê tổ chức hội nghị ký kết Kế hoạch phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN.

Tham gia ký kết có đồng chí Đặng Văn Thuyên, Viện trưởng VKSND khu vực 6, tỉnh Lâm Đồng; đồng chí Hồ Xuân Diệu, Giám đốc BHXH cơ sở Đông Gia Nghĩa và đồng chí Đoàn Thanh Bình, Giám đốc BHXH cơ sở Quảng Khê.

Trọng tâm của Kế hoạch phối hợp là triển khai Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội về thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể thuộc nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công.

Theo đó, ba đơn vị thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật; phối hợp rà soát, phát hiện những vụ việc trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN có dấu hiệu xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, nhất là những trường hợp thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết.

Các đại biểu tham dự cùng chụp hình lưu niệm.

Đối với những vụ việc đủ điều kiện, cơ quan BHXH có trách nhiệm hoàn thiện, cung cấp hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để VKSND khu vực 6 xem xét, xử lý theo thẩm quyền. Trường hợp vụ việc phức tạp hoặc vượt thẩm quyền sẽ được kịp thời báo cáo cấp tỉnh để xem xét, giải quyết.

Cơ chế này tạo điều kiện để các đơn vị chủ động phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm quyền, chế độ BHXH, BHYT, BHTN của người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định, nhất là đối với những người gặp khó khăn trong việc tự bảo vệ quyền dân sự của mình. Qua đó, đồng thời nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. .

Việc ký kết Kế hoạch phối hợp là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, đồng thời tạo cơ chế phối hợp chặt chẽ hơn giữa Viện kiểm sát và cơ quan BHXH trong phát hiện, trao đổi, chuyển giao thông tin, tài liệu và xử lý các vụ việc theo thẩm quyền.

Thông qua đó, cơ chế thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công từng bước được gắn với thực tiễn công tác bảo đảm quyền lợi người tham gia bảo hiểm.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the