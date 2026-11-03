VKSND khu vực 6, tỉnh Đồng Tháp trực tiếp kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng

Hội đồng công bố Quyết định, tiến hành kiểm tra tang vật, vật chứng trước khi tiêu hủy. (Ảnh: Quốc Khánh)

Theo đó, Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản theo Quyết định thi hành án của Trưởng Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp đối với tài sản của 8 bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật. Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 6, tỉnh Đồng Tháp đã cử Kiểm sát viên tham gia kiểm sát vụ việc theo quy định.

Tại địa điểm tiêu hủy, Kiểm sát viên cùng với Hội đồng đã xem xét, đối chiếu với từng bản án, quyết định kiểm tra tình trạng niêm phong các mẫu vật giám định.

Sau khi đã kiểm tra toàn bộ vật chứng, đúng số lượng, chủng loại được thể hiện trong từng bản án, Hội đồng đã tiến hành tiêu hủy các tang vật, vật chứng gồm: Chất ma tuý loại Methamphetamine, nỏ thuỷ tinh, bật lửa, kéo kim loại, cân điện tử mini dụng cụ sử dụng ma tuý; dao tự chế, cây vợt vớt ốc, cây gỗ tre, cây cưa, nón bảo hiểm....và các công cụ khác trong vụ án.

Sau đó, Kiểm sát viên cùng Hội đồng tiến hành mở niêm phong và đưa ra tiêu hủy các tang vật chứng với biện pháp đốt cháy hoàn toàn những vật dễ cháy, đập vỡ, bẻ cong làm biến dạng những vật không đốt cháy được và đào hố chôn sâu dưới lòng đất.

Quá trình tiêu hủy vật chứng cho thấy về thành phần Hội đồng tiêu hủy, trình tự thủ tục tiến hành tiêu hủy, Phòng Thi hành án khu vực 6, tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện đúng theo quy định của pháp luật về Thi hành án dân sự.