VKSND khu vực 6 tháo gỡ vướng mắc thi hành án hành chính

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát thi hành án hành chính và đôn đốc xử lý dứt điểm các vụ việc phức tạp, tồn đọng trên địa bàn, VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng đã tổ chức buổi làm việc với UBND xã Thăng An để trao đổi nghiệp vụ, tháo gỡ các vướng mắc trong thi hành án hành chính.

Buổi làm việc do đồng chí Võ Cao Linh – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng chủ trì cùng các Kiểm sát viên của đơn vị, đại diện lãnh đạo UBND xã Thăng An và đại diện các phòng, ban chuyên môn liên quan.

VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng làm việc với UBND xã Thăng An nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thi hành án hành chính.

Theo nội dung việc thi hành án hành chính, UBND xã Thăng An là cơ quan kế thừa nghĩa vụ thi hành án hành chính theo bản án hành chính tuyên buộc UBND xã Bình Minh (huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cũ, sáp nhập vào xã Thăng An, TP Đà Nẵng) lập thủ tục và xác nhận nguồn gốc đất đối với thửa đất số 80, tờ bản đồ số 25 tại thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hộ ông H.T (trú TP Đà Nẵng). Đồng thời, bản bán tuyên buộc UBND huyện Thăng Bình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với thửa đất số 80, tờ bản đồ số 25 tại thôn Tân An, xã Bình Minh, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam cho hộ ông H.T theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là vụ việc có tính chất phức tạp, kéo dài và phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành bản án đã có hiệu lực pháp luật. Mặc dù bước đầu UBND xã Thăng An đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai, song đến nay kết quả thi hành án vẫn chưa đạt được tiến độ và mục tiêu như mong đợi.

Tại buổi làm việc, các thành viên dự họp đã tập trung thảo luận, làm rõ nguyên nhân khách quan và chủ quan dẫn đến việc chậm tiến độ; chỉ ra các rào cản về căn cứ pháp lý, thủ tục hành chính cũng như công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm và bám sát quy định pháp luật, buổi làm việc đã ghi nhận, phân tích và thống nhất phương án tháo gỡ toàn bộ các vướng mắc phát sinh.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Cao Linh – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 6, TP Đà Nẵng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thi hành án hành chính, đồng thời đề ra các giải pháp nghiệp vụ trọng tâm, sát thực tế để địa phương sớm hoàn thành nghĩa vụ thi hành án.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, hướng dẫn của VKSND khu vực 6, đại diện UBND xã Thăng An cam kết sẽ khẩn trương triển khai đồng bộ các giải pháp đã được thống nhất nhằm đẩy nhanh tiến độ, giải quyết dứt điểm vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan.