VKSND khu vực 5, TP Hồ Chí Minh thắng kiện vụ án dân sự công ích đầu tiên

Hình ảnh tại phiên tòa.

Ngày 2/11/2026, TAND khu vực 5, TP Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ án dân sự công ích về “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm” do VKSND khu vực 5 khởi kiện đối với Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn.

Đại diện VKSND khu vực 5 tham gia phiên tòa là Kiểm sát viên Nguyễn Thị Ngọc Giàu. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh và Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn.

Từ chậm đóng kéo dài đến vụ kiện dân sự công ích

Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn là doanh nghiệp có sử dụng lao động, thuộc đối tượng phải tham gia và đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc cho người lao động.

Trong quá trình hoạt động, công ty để phát sinh tình trạng chậm đóng kéo dài. Ngày 30/7/2024, Bảo hiểm xã hội TP Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với doanh nghiệp về hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế. Sau khi bị xử phạt, dù cơ quan bảo hiểm xã hội nhiều lần đôn đốc, kiểm tra, yêu cầu khắc phục, doanh nghiệp vẫn chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ.

Ngày 12/8/2026, VKSND khu vực 5 ban hành Quyết định số 10/QĐ-VKS, yêu cầu Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn chấm dứt hành vi vi phạm, thực hiện nghĩa vụ đóng các khoản bảo hiểm bắt buộc và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả.

Doanh nghiệp sau đó có văn bản phản hồi, cho biết đã nộp một phần tiền để chốt sổ cho một số người lao động nghỉ việc, tuy nhiên nghĩa vụ đóng bảo hiểm vẫn chưa được thực hiện đầy đủ.

Qua xác minh, VKSND khu vực 5 xác định có 38 người lao động bị ảnh hưởng, gồm 18 người đang làm việc và 20 người đã nghỉ việc. Việc doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng không chỉ ảnh hưởng đến nguồn thu các quỹ bảo hiểm bắt buộc mà còn tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Trước khi khởi kiện, VKSND khu vực 5 đã thực hiện các trình tự theo quy định, gồm yêu cầu chấm dứt vi phạm, áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả và kiến nghị cơ quan, tổ chức có thẩm quyền thực hiện quyền khởi kiện. Hết thời hạn, vi phạm vẫn chưa được chấm dứt.

Công đoàn phường Thạnh Mỹ Tây và Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh sau đó có văn bản đề nghị VKSND khu vực 5 thực hiện quyền khởi kiện để bảo vệ lợi ích công và thu hồi khoản tiền doanh nghiệp còn phải đóng.

Ngày 2/10/2026, VKSND khu vực 5 ban hành Quyết định khởi kiện. Đây là vụ khởi kiện dân sự công ích đầu tiên của VKSND khu vực 5 về yêu cầu doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nộp tiền bảo hiểm, đánh dấu bước triển khai cụ thể Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội trong lĩnh vực bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Vụ án được TAND khu vực 5 thụ lý và đưa ra xét xử công khai ngày 2/11/2026 tại trụ sở.

Tòa chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát

Tại phiên tòa, VKSND khu vực 5 giữ nguyên yêu cầu khởi kiện, đề nghị buộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp.

Theo số liệu được cập nhật tại thời điểm xét xử, tổng số tiền doanh nghiệp còn phải đóng tính đến hết ngày 31/10/2026 là hơn 1,275 tỉ đồng, gồm hơn 1,192 tỉ đồng tiền nợ gốc và hơn 83 triệu đồng tiền lãi chậm đóng. VKSND khu vực 5 đồng thời yêu cầu doanh nghiệp tiếp tục nộp khoản tiền phát sinh do chậm đóng kể từ ngày 1/11/2026 cho đến khi hoàn thành toàn bộ nghĩa vụ.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh thống nhất với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 5, xác định việc doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng đã ảnh hưởng trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và việc quản lý, bảo đảm các quỹ bảo hiểm.

Đại diện Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn cũng thống nhất với yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát.

Đáng chú ý, tại phiên tòa, phía Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn xác nhận do doanh nghiệp gặp khó khăn nên phát sinh khoản nợ bảo hiểm; đồng thời đồng ý với toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 5 và cho biết đang cố gắng khắc phục khó khăn để sớm nộp các khoản tiền còn tồn đọng theo quy định.

Sau khi xem xét toàn bộ tài liệu, chứng cứ và kết quả tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định việc doanh nghiệp chậm đóng các khoản bảo hiểm đã trực tiếp ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trong việc hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đồng thời ảnh hưởng đến chính sách an sinh xã hội và các quỹ bảo hiểm.

Hội đồng xét xử xác định việc VKSND khu vực 5 khởi kiện vụ án dân sự công ích để bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội là đúng thẩm quyền, có căn cứ. Từ đó, TAND khu vực 5 tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 5, buộc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dầu khí Bình Chuẩn nộp cho Bảo hiểm xã hội cơ sở Bình Thạnh hơn 1,275 tỉ đồng tính đến hết ngày 31/10/2026; đồng thời tiếp tục thực hiện khoản nghĩa vụ phát sinh do chậm đóng từ ngày 1/11/2026 cho đến khi hoàn thành nghĩa vụ theo quy định.

Doanh nghiệp còn phải chịu án phí sơ thẩm theo quy định. Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật, cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền chủ động ra quyết định thi hành đối với phần nghĩa vụ bảo vệ lợi ích công.

Việc Tòa án chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện trong vụ án đầu tiên về nghĩa vụ đóng bảo hiểm của VKSND khu vực 5, TP Hồ Chí Minh cho thấy hiệu quả bước đầu của cơ chế khởi kiện dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Không chỉ hướng tới thu hồi khoản tiền bảo hiểm còn thiếu, vụ án còn đặt trọng tâm vào việc bảo đảm quyền lợi của người lao động - những người trực tiếp chịu ảnh hưởng khi doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với các quỹ bảo hiểm bắt buộc.

Từ phát hiện, xác minh vi phạm, yêu cầu khắc phục, thực hiện thủ tục tiền khởi kiện đến trực tiếp bảo vệ yêu cầu tại phiên tòa, VKSND khu vực 5, TP Hồ Chí Minh đã triển khai đầy đủ các bước theo cơ chế mới, tạo thêm kinh nghiệm thực tiễn để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động trên địa bàn.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the