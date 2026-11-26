Quang cảnh phiên tòa xét xử theo thủ tục thân thiện đối với bị cáo là người chưa thành niên.

Phiên tòa được tổ chức nhằm nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và kỹ năng nghiệp vụ; đồng thời chú trọng thực hiện thủ tục xét xử thân thiện, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị cáo là người chưa thành niên theo quy định pháp luật.

Theo nội dung vụ án, bị cáo Lâm Tuấn K., sinh năm 2010, đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy tại nơi cư trú từ ngày 15/10/2025 đến ngày 15/10/2026.

Trong thời gian này, K. có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy vào các ngày 11/8/2026 và 27/8/2026 tại địa bàn phường Phú Lợi, TP Cần Thơ.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự.

Do bị cáo là người chưa thành niên và có người bào chữa tham gia phiên tòa, quá trình thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đặt ra yêu cầu chặt chẽ về trình tự, thủ tục, đồng thời phải phù hợp với độ tuổi và đặc điểm tâm lý của bị cáo.

Một nội dung đáng chú ý tại phiên tòa là việc áp dụng thủ tục xét xử thân thiện theo Điều 151 Luật Tư pháp người chưa thành niên. Chủ tọa phiên tòa sử dụng trang phục hành chính của Tòa án; Kiểm sát viên sử dụng trang phục phù hợp, không dùng trang phục Kiểm sát nhân dân. Việc bố trí, điều hành phiên tòa theo hướng thân thiện góp phần giảm áp lực tâm lý, tạo điều kiện để bị cáo chưa thành niên tham gia tố tụng, trình bày ý kiến và thực hiện quyền bào chữa theo quy định.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát trình tự, thủ tục xét xử; công bố cáo trạng, tham gia xét hỏi và tranh luận.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sử dụng trang phục phù hợp với thủ tục xét xử thân thiện.

Nội dung xét hỏi tập trung làm rõ hành vi bị truy tố, điều kiện quản lý sau cai nghiện, nhân thân, nhận thức của bị cáo và những tình tiết có ý nghĩa đối với việc giải quyết vụ án.

Trong quá trình xét hỏi, Kiểm sát viên sử dụng ngôn ngữ, cách hỏi và thái độ phù hợp với người chưa thành niên, vừa bảo đảm yêu cầu làm rõ vụ án, vừa hạn chế tạo áp lực tâm lý không cần thiết đối với bị cáo.

Qua xét xử, Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm đề nghị của Viện kiểm sát về tội danh và mức hình phạt, tuyên phạt bị cáo Lâm Tuấn K. mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Sau phiên tòa, VKSND khu vực 5 tổ chức họp rút kinh nghiệm với sự tham gia của lãnh đạo, Kiểm sát viên và công chức bộ phận hình sự. Các ý kiến tập trung đánh giá công tác chuẩn bị, kỹ năng xét hỏi, tranh luận, việc kiểm sát bảo đảm thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên cũng như sự phối hợp với người bào chữa.

Thông qua hình thức rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp, những vấn đề nghiệp vụ phát sinh tại phiên tòa được trao đổi, phân tích để Kiểm sát viên vận dụng trong thực tiễn. Hoạt động này góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, đồng thời bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên trong tố tụng hình sự.