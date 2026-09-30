VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ thi tìm hiểu Luật Tư pháp người chưa thành niên

Đồng chí Lâm Minh Duy, Viện trưởng VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ trao giải cho các cá nhân đạt thành tích cao.

Đồng chí Lâm Minh Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ VKSND thành phố Cần Thơ, Viện trưởng VKSND khu vực 5 chỉ đạo Cuộc thi.

Tham dự cuộc thi các đồng chí Phó Viện trưởng cùng toàn thể Kiểm sát viên, công chức của đơn vị.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lâm Minh Duy nhấn mạnh, Cuộc thi là hoạt động thiết thực trong quá trình nghiên cứu, quán triệt và triển khai Luật Tư pháp người chưa thành niên; qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp đối với các vụ án, vụ việc có người chưa thành niên tham gia tố tụng.

Luật Tư pháp người chưa thành niên là đạo luật chuyên biệt, thể hiện định hướng xây dựng nền tư pháp thân thiện, nhân văn, đặt lợi ích tốt nhất của người chưa thành niên ở vị trí trung tâm. Vì vậy, việc chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định và vận dụng phù hợp vào từng vụ việc là yêu cầu quan trọng đối với mỗi Kiểm sát viên, công chức.

Nội dung thi tập trung vào các nhóm vấn đề trọng tâm: sự cần thiết ban hành Luật; các nguyên tắc tư pháp người chưa thành niên và thủ tục tố tụng thân thiện; xử lý chuyển hướng, thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội; thủ tục tố tụng thân thiện đối với người chưa thành niên là bị hại, người làm chứng. Hệ thống câu hỏi được xây dựng gắn với yêu cầu nghiệp vụ, giúp người dự thi củng cố kiến thức và nâng cao khả năng xử lý tình huống trong thực tiễn.

Điểm nổi bật của Cuộc thi là ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn bộ quá trình tổ chức. Bài thi được thực hiện trực tuyến trên Google Forms, kết quả được chấm tự động, bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, khách quan và tiết kiệm thời gian. Cách làm này đồng thời góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tự đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị.

Thông qua Cuộc thi, VKSND khu vực 5 tiếp tục tạo môi trường để Kiểm sát viên, công chức trao đổi, tự học và cập nhật kiến thức; góp phần triển khai thống nhất, hiệu quả Luật Tư pháp người chưa thành niên, nâng cao chất lượng công tác kiểm sát và bảo đảm tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên.