VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ tăng cường kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản

Hội đồng tiêu hủy kiểm tra, đối chiếu danh mục vật chứng, tài sản trước khi tiêu hủy.

Vừa qua, VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ đã cử Kiểm sát viên kiểm sát việc tiêu hủy vật chứng, tài sản tại trụ sở Phòng Thi hành án dân sự khu vực 5, TP Cần Thơ.

Việc tiêu hủy được thực hiện theo Quyết định số 06/QĐ-THADS ngày 13/10/2026 của Trưởng Thi hành án dân sự TP Cần Thơ. Buổi tiêu hủy có sự tham gia của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản, đại diện các cơ quan chức năng và Kiểm sát viên VKSND khu vực 5.

Các vật chứng, tài sản được đưa ra tiêu hủy gồm nhiều chủng loại, do cơ quan Công an thu giữ trong quá trình giải quyết các vụ án và được phân loại theo các quyết định thi hành án. Trong đó, nhóm vật dụng liên quan đến tội phạm về ma túy gồm ống thủy tinh, túi ni lông, đoạn ống nhựa, chai nhựa khoét lỗ tự chế, bật lửa bị mất bộ phận kích lửa và kéo kim loại.

Ngoài ra còn có các gói vật chứng được niêm phong cùng một số hung khí, công cụ, tang vật khác như gậy ba khúc bằng kim loại và các đoạn gỗ thu giữ trong các vụ án.

Trước khi tiến hành tiêu hủy, Hội đồng thực hiện kiểm tra, đối chiếu danh mục vật chứng, tài sản với hồ sơ và các quyết định có liên quan.

Trong quá trình kiểm sát, Kiểm sát viên trực tiếp kiểm tra số lượng, chủng loại vật chứng, tài sản; đối chiếu với các quyết định thi hành án và quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy. Đồng thời, Kiểm sát viên theo dõi trình tự, thủ tục tiêu hủy theo quy định của Luật Thi hành án dân sự, bảo đảm hoạt động tiêu hủy được thực hiện an toàn, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh việc kiểm sát trực tiếp hoạt động tiêu hủy, qua nghiên cứu hồ sơ, Kiểm sát viên phát hiện một số trường hợp cơ quan thi hành án dân sự chậm ban hành quyết định thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản so với thời hạn quy định. VKSND khu vực 5, TP Cần Thơ đã tổng hợp các trường hợp này để ban hành kiến nghị chung, yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự khắc phục, chấn chỉnh.

Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, bảo đảm việc xử lý vật chứng, tài sản được thực hiện đúng trình tự và quy định pháp luật.