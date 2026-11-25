Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h15’ ngày 24/11/2026, tại nhà trọ L.D, chị N.T.D (SN 1989, trú tại xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) đang ở cùng anh N.V.Tr (SN 1988, trú tại Ấp 1, xã Đông Thạnh, TP Hồ Chí Minh) thì một người tên Th. (bạn của chị D.) tìm đến.

Tại đây, sau cuộc cự cãi, giữa những người có mặt đã nảy sinh xô xát. Trong lúc này, Th. đã dùng hung khí đâm nhiều nhát vào người anh Tr., gây 3 vết thương, gồm 2 vết thương ở vùng ngực trái và 1 vết thương ở cẳng tay trái.

Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ quá trình khám nghiệm hiện trường. (Ảnh: VKS)

Nguyên nhân ban đầu được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm giữa chị D. và Th. Cả hai có quan hệ tình cảm nhưng thời gian gần đây chị D. muốn chấm dứt mối quan hệ với Th.

Ngày 23/11, Th. nhiều lần liên hệ với chị D. nhưng không được. Đến ngày 24/11, Th. tìm đến phòng trọ, phát hiện chị D. đang ở cùng anh Tr. nên xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ quá trình khám nghiệm, chú trọng việc ghi nhận dấu vết, vị trí các đồ vật, phương tiện có liên quan; kiểm tra việc thu thập tài liệu, chứng cứ và yêu cầu Cơ quan điều tra thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật, bảo đảm việc khám nghiệm được tiến hành khách quan, toàn diện, phục vụ hiệu quả công tác điều tra, giải quyết vụ việc.

Việc Kiểm sát viên kịp thời tham gia kiểm sát khám nghiệm hiện trường đã góp phần để hoạt động điều tra được thực hiện đúng quy định pháp luật, không bỏ lọt dấu vết, chứng cứ quan trọng, phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.