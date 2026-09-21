VKSND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên thông báo truy tố bị can bỏ trốn

Ngày 3/9/2026, VKSND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đã ban hành cáo trạng số 202/CT-VKSHYN-KV5 truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đồng thời ban hành Thông báo số 202/TB-VKSHYN-KV5 gửi các cơ quan thông tấn, báo chí về việc truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh.

Căn cứ Điều 141, Điều 142 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, VKSND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên đề nghị Báo Bảo vệ pháp luật, Cổng thông tin điện tử VKSND tối cao, Thông tấn xã Việt Nam, Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên đăng tải thông tin truy tố bị can Nguyễn Thị Ngọc Minh về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Để bị can đến trụ sở Cơ quan Công an, Viện kiểm sát tại Việt Nam hoặc cơ quan đại diện Việt Nam tại nước ngoài đầu thú, hưởng chính sách khoan hồng của Nhà nước Việt Nam và thực hiện quyền bào chữa theo quy định tại Điều 60 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đồng chí Nguyễn Thị Vân Anh, Viện trưởng VKSND khu vực 5, tỉnh Hưng Yên chỉ đạo trong cuộc họp đơn vị.

Lý lịch bị can như sau:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Minh; Tên gọi khác: Không.

Giới tính: Nữ, sinh ngày 23/5/1983.

Nơi cư trú: Số nhà 7, ngõ 7, đường Ngô Quang Bích, tổ 21, phường Tiền Phong, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình (nay là tổ 11 Tiền Phong, phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên).

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.

Quốc tịch: Việt Nam; Căn cước công dân: 034183005310 cấp ngày 18/7/2016, nơi cấp: Công an tỉnh Thái Bình.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12.

Họ và tên cha: Nguyễn Ngọc Toàn, sinh năm 1954 (đã chết).

Họ và tên mẹ: Trần Thị Tho, sinh năm 1961.

Gia đình có 3 chị em, bị can là con thứ nhất.

Họ và tên chồng: Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1982 (đã ly hôn).

Bị can có 1 con, sinh năm 2016.

* Tiền án: Bản án số 47/2018/HSST ngày 13/11/2018 của TAND tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) xử 18 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

* Tiền sự: Không.

Bị can đang bị truy nã theo Quyết định truy nã số 01/QĐTN ngày 28/2/2019 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Thái Bình (nay là Công an tỉnh Hưng Yên).