VKSND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh: Tuyên truyền pháp luật học đường
Tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên (GDNN – GDTX) Hương Sơn, Hà Tĩnh, VKSND khu vực 5 phối hợp Công an xã Hương Sơn vừa tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và ký cam kết chấp hành các quy định về an ninh trật tự cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.
Tham gia chương trình có 36 giáo viên và 551 học sinh. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.
Thông qua những tình huống thực tế, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ vi phạm và chủ động bảo vệ bản thân trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, các tiết mục giao lưu "hỏi đáp pháp luật" với các bạn học sinh cũng là cách để truyền đạt một cách dễ hiểu, thân thiện nhất đến với giáo viên cùng toàn thể học sinh. Tại buổi tuyên truyền, đại diện tổ đoàn thanh niên VKSND khu vực 5 cũng đã có những ý kiến, chia sẽ kinh nghiệm của những người thi hành pháp luật và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía nhà trường và các em học sinh.
Hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và các đơn vị liên quan trong công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.
Buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của 36 cán bộ, giáo viên và 551 học sinh, tạo không khí sôi nổi, tích cực. Thông qua các nội dung trao đổi, tuyên truyền viên đã giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành ý thức sống lành mạnh, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và nhà trường.
Kết thúc chương trình, đại diện nhà trường, giáo viên và học sinh đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, không tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.
Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cai-cach-tu-phap/thuc-tien-kinh-nghiem/vksnd-khu-vuc-5-tinh-ha-tinh-tuyen-truyen-phap-luat-hoc-duong-209577.html