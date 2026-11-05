VKSND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh: Tuyên truyền pháp luật học đường

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Tham gia chương trình có 36 giáo viên và 551 học sinh. Tại buổi tuyên truyền, các báo cáo viên đã phổ biến những quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; phòng, chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, mua bán người và xuất nhập cảnh trái phép.

Đặc biệt, chương trình nhấn mạnh việc triển khai chiến dịch “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến”, góp phần nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong môi trường mạng

Thông qua những tình huống thực tế, các em học sinh được trang bị thêm kiến thức pháp luật, kỹ năng nhận diện, phòng tránh nguy cơ vi phạm và chủ động bảo vệ bản thân trong cuộc sống.

Dịp này, Công an xã Hương Sơn, Hà Tĩnh, VKSND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh, phối hợp với Công ty TNHH MTV Bách Đại Dũng trao tặng mũ bảo hiểm cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên, sẻ chia và nâng cao ý thức chấp hành quy định về an toàn giao thông.

Đồng chí Nguyễn Văn Tạo, đại diện tổ Đoàn Thanh niên VKSND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh tuyên truyền về nội dung bạo lực học đường.

Buổi tuyên truyền pháp luật về bạo lực học đường không chỉ đơn thuần là một buổi sinh hoạt ngoại khóa mang tính hình thức, mà thực sự là một tiếng chuông thức tỉnh đối với học sinh toàn trường. Dưới sự chia sẽ, dẫn dắt về quy định pháp lý của đồng chí Kiểm sát viên, bạo lực học đường không còn được nhìn nhận đơn giản là những "xích mích tuổi học trò" vô hại, mà đã được bóc tách dưới lăng kính pháp luật và đạo đức để thấy rõ bản chất tổn thương sâu sắc của nó. Những bài học, dẫn chứng thực tế đã chỉ ra rằng bạo lực không chỉ tồn tại qua những vết bầm trên cơ thể, mà đôi khi những lời nói miệt thị, sự cô lập, né tránh hay bạo lực trên không gian mạng giữa học sinh với học sinh mà có lúc còn vượt xa hơn thế. Buổi tuyên truyền không chỉ được lắng nghe những vụ việc thực tế, biện pháp để bảo vệ mình mà các bạn học sinh còn trang bị cho mình một hành trang pháp lý vững chắc.

Bên cạnh đó, các tiết mục giao lưu "hỏi đáp pháp luật" với các bạn học sinh cũng là cách để truyền đạt một cách dễ hiểu, thân thiện nhất đến với giáo viên cùng toàn thể học sinh. Tại buổi tuyên truyền, đại diện tổ đoàn thanh niên VKSND khu vực 5 cũng đã có những ý kiến, chia sẽ kinh nghiệm của những người thi hành pháp luật và nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ từ phía nhà trường và các em học sinh.

Hoạt động góp phần tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an, nhà trường và các đơn vị liên quan trong công tác giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm, xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.

Buổi tuyên truyền thu hút sự tham gia của 36 cán bộ, giáo viên và 551 học sinh, tạo không khí sôi nổi, tích cực. Thông qua các nội dung trao đổi, tuyên truyền viên đã giúp học sinh nâng cao nhận thức pháp luật, hình thành ý thức sống lành mạnh, chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và nhà trường.

Đại diện nhà trường, giáo viên và học sinh đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật.

Kết thúc chương trình, đại diện nhà trường, giáo viên và học sinh đã ký cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, chung tay xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, không tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn./.