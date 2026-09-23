VKSND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh: Hội nghị góp ý Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (Sửa đổi)

Các đại biểu dự Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Tâm, Phó Trưởng Phòng Công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7), VKSND tỉnh; đại diện lãnh đạo TAND khu vực 5, UBND xã Hương Sơn; Công an các xã trên địa bàn; Phân trại tạm giam Hương Sơn; các Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Sơn Hồng, Hương Quang; cùng đại diện lãnh đạo cơ quan Hải quan và Kiểm lâm Hương Sơn.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Thị lan Hương, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5 nhấn mạnh, Bộ luật Tố tụng hình sự có vị trí, vai trò quan trọng, là cơ sở pháp lý để các cơ quan có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ trong quá trình tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành các quyết định tố tụng.

Đồng chí Bùi Thị lan Hương, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 5 Phát biểu khai mạc Hội nghị.

Qua thực tiễn thi hành, một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự đã bộc lộ những hạn chế, bất cập hoặc chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu thực tiễn. Đối với địa bàn miền núi, biên giới, cửa khẩu như khu vực 5, những vấn đề này càng đặt ra rõ nét do đặc thù địa lý, điều kiện cơ sở vật chất và yêu cầu phối hợp giữa nhiều lực lượng trong công tác phòng, chống tội phạm.

Việc sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng hình sự nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý cho hoạt động tố tụng hình sự; bảo đảm việc xử lý tội phạm kịp thời, nghiêm minh, đúng pháp luật, đồng thời bảo đảm quyền con người, quyền công dân và quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Đồng chí Nguyễn Anh Hào, Viện trưởng VKSND khu vực 5 trình bày tóm tắt những nội dung chủ yếu của Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và 6 chính sách mới của Dự án.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Hào - Viện trưởng VKSND khu vực 5 trình bày khái quát những nội dung chủ yếu của Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và 6 chính sách lớn của Dự án. Đây là cơ sở để các đại biểu nghiên cứu, trao đổi và đóng góp ý kiến từ thực tiễn công tác.

Phát biểu định hướng, đại diện lãnh đạo Phòng 7, VKSND tỉnh trao đổi về quá trình xây dựng Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi), những khó khăn, vướng mắc đặt ra trong thực tiễn công tác kiểm sát, xét xử; đồng thời gợi mở các nội dung cần tập trung nghiên cứu, góp ý.

Đồng chí Mai Văn Đạt, Phó Chánh án TAND khu vực 5, tỉnh Hà Tĩnh phát biểu tại Hội nghị.

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và thẳng thắn, các đại biểu tập trung thảo luận về những nhóm vấn đề trọng tâm như: Đổi mới thủ tục tố tụng theo hướng tinh gọn, hiệu quả; phân hóa và khoan hồng trong xử lý tội phạm; hoàn thiện thẩm quyền tố tụng, tăng cường kiểm soát quyền lực, bảo đảm quyền con người; đổi mới phương thức hoạt động tố tụng theo hướng tố tụng điện tử, tố tụng trực tuyến; đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; luật hóa các chế định đã được triển khai thí điểm và khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn.

Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế Cầu Treo phát biểu tại Hội nghị.

Đại diện Công an xã Hương Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Đáng chú ý, các ý kiến tập trung vào những vấn đề đặc thù của địa bàn miền núi, biên giới, cửa khẩu, nhất là công tác phối hợp giữa Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Kiểm lâm, Viện kiểm sát và Tòa án.

Các đại biểu trao đổi về việc tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm; hoạt động bắt giữ, điều tra, truy tố, xét xử; các vụ việc có yếu tố xuất nhập cảnh, xuyên biên giới; việc thu thập, đánh giá chứng cứ điện tử, hồ sơ điện tử và tổ chức tố tụng trực tuyến. Từ thực tiễn thực hiện chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, các đại biểu phản ánh những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở, đồng thời đề xuất các nội dung cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính thống nhất và khả thi của pháp luật.

Đại biểu đại diện lực lượng Biên phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đại biểu đại diện Hạt Kiểm lâm Hương Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Anh Hào, Viện trưởng VKSND khu vực 5 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết của các đại biểu. Các ý kiến đã tiếp cận Dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) trên cơ sở quy định pháp luật hiện hành, đồng thời gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, qua đó góp phần nhận diện những vấn đề còn bất cập, chưa phù hợp hoặc có thể phát sinh vướng mắc trong quá trình áp dụng.

Đồng chí Nguyễn Anh Hào, Viện trưởng VKSND khu vực 5 ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự thẳng thắn và tâm huyết của các đại biểu.

Lãnh đạo VKSND khu vực 5 yêu cầu bộ phận được phân công tiếp tục tổng hợp đầy đủ các ý kiến, chú trọng những vấn đề gắn với đặc thù địa bàn miền núi, biên giới, cửa khẩu; điều kiện cơ sở vật chất, khoảng cách địa lý; công tác phối hợp giữa các lực lượng; các vụ việc có yếu tố xuất nhập cảnh, xuyên biên giới và những vấn đề liên quan đến chứng cứ điện tử, tố tụng trực tuyến. Đồng thời, đơn vị tiếp tục tiếp nhận ý kiến góp ý bằng văn bản của các cơ quan, đơn vị để nghiên cứu, tổng hợp, hoàn thiện báo cáo góp ý gửi VKSND tỉnh.

Hội nghị là dịp để các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra và các cơ quan liên quan trên địa bàn trao đổi, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn. Qua đó, góp phần cung cấp thêm cơ sở thực tiễn cho việc nghiên cứu, hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.