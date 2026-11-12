VKSND khu vực 4 và khu vực 7, tỉnh Đắk Lắk ký kết quy chế phối hợp với Phân trại tạm giam Ea Kar

Lễ ký Quy chế phối hợp giữa 3 đơn vị.

Tham dự Hội nghị ngày 11/11/2026, có các đồng chí Hoàng Ngọc Long, Viện trưởng VKSND khu vực 4; Lê Viết Hùng, Viện trưởng VKSND khu vực 7 và đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Trưởng Phân trại tạm giam Ea Kar cùng các đồng chí lãnh đạo, Kiểm sát viên, chuyên viên, cán bộ của VKSND khu vực 4, 7 và Phân trại tạm giam Ea Kar.

Quy chế phối hợp được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng đơn vị và yêu cầu thực tiễn trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Nội dung quy chế tập trung xác định nguyên tắc, phương thức phối hợp và trách nhiệm của từng đơn vị trong công tác tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam; theo dõi thời hạn tạm giữ, tạm giam; thi hành án phạt tù; quản lý, giáo dục phạm nhân và bảo đảm các quyền, chế độ theo quy định của pháp luật...

Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa 3 đơn vị góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự.

Một trong những nội dung trọng tâm của quy chế là phân định rõ trách nhiệm giữa VKSND khu vực 4 và VKSND khu vực 7 trong công tác kiểm sát tại Phân trại tạm giam Ea Kar.

Theo đó, VKSND khu vực 7 là đơn vị trực tiếp kiểm sát, chủ trì các cuộc kiểm sát định kỳ, đột xuất tại Phân trại; VKSND khu vực 4 thực hiện chức năng kiểm sát đối với người, vụ án và việc thi hành án thuộc thẩm quyền của đơn vị, đồng thời phối hợp với VKSND khu vực 7 khi có nội dung liên quan. Phân trại tạm giam Ea Kar có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, kịp thời thông tin, hồ sơ, tài liệu và phối hợp trong quá trình thực hiện nhiệm vụ kiểm sát.

Quy chế còn quy định cơ chế phối hợp trong trao đổi thông tin, cung cấp hồ sơ, tài liệu; xử lý các vụ việc đột xuất, nghiêm trọng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phát hiện, khắc phục vi phạm pháp luật và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, trao đổi dữ liệu.

Việc ký kết quy chế phối hợp liên ngành giữa VKSND khu vực 4, VKSND khu vực 7 và Phân trại tạm giam Ea Kar có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý vi phạm pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân.