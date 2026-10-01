VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức hai phiên tòa hình sự rút kinh nghiệm

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

Hai vụ án được đưa ra xét xử gồm: vụ “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự và vụ “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Các phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án của TAND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long và kết nối trực tuyến đến điểm cầu VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long.

Tham dự phiên tòa rút kinh nghiệm có đại diện lãnh đạo Phòng 1, Phòng 2, Phòng 7 VKSND tỉnh Vĩnh Long; lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 2, VKSND khu vực 11 cùng lãnh đạo, Kiểm sát viên, công chức của đơn vị.

Tại phiên tòa thứ nhất, Hội đồng xét xử đưa bị cáo Thạch Sa Phonl ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, quy định tại điểm a khoản 1 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Kiểm sát viên sơ cấp Nguyễn Quốc Đoàn, VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Phiên tòa thứ hai, xét xử bị cáo Nguyễn Tấn Anh về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Kiểm sát viên sơ cấp Nguyễn Ngọc Lưỡng, VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Đồng chí Lê Thành Tuấn - Viện trưởng VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long phát biểu tại cuộc họp rút kinh nghiệm.

Tại các phiên tòa, Kiểm sát viên chủ động xét hỏi, tranh luận, bảo vệ quan điểm truy tố; đồng thời phân tích, đánh giá đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bảo đảm khách quan và đúng quy định pháp luật.

Đáng chú ý, trong phần tranh luận, Kiểm sát viên đã trình chiếu tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử tại phiên tòa theo Hướng dẫn số 21/HD-VKSTC ngày 14/8/2026 của VKSND tối cao.

Việc ứng dụng trình chiếu hỗ trợ Kiểm sát viên trong quá trình xét hỏi, tranh luận, kiểm tra công khai chứng cứ tại phiên tòa; qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo với mức hình phạt phù hợp với đề nghị của Viện kiểm sát, bảo đảm yêu cầu răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Kết thúc các phiên tòa, VKSND khu vực 4, tỉnh Vĩnh Long tổ chức họp rút kinh nghiệm, đánh giá kết quả xét xử. Các ý kiến góp ý tập trung chỉ ra những ưu điểm, đồng thời phân tích một số hạn chế của Kiểm sát viên trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử.

Thông qua hai phiên tòa rút kinh nghiệm, Kiểm sát viên, công chức tham dự có thêm điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm trong nghiên cứu, đánh giá chứng cứ; xây dựng đề cương xét hỏi; lựa chọn những vấn đề trọng tâm cần làm rõ tại phiên tòa; xử lý các tình huống phát sinh cũng như nâng cao kỹ năng tranh luận, đối đáp để bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.