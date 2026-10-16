VKSND khu vực 4, tỉnh Tuyên Quang ký quy chế phối hợp công tác với Công an 15 xã, phường

Đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến - Viện trưởng VKSND khu vực 4 phát biểu tại buổi lễ.

Chủ trì buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Chiến, Viện trưởng VKSND khu vực 4, tỉnh Tuyên Quang nhấn mạnh sự cần thiết phải ký kết và ban hành Quy chế phối hợp, nhằm tăng cường mối quan hệ phối hợp trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xác định rõ nguyên tắc, nội dung, phương thức phối hợp và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc tổ chức được thực hiện thống nhất, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Quy chế được xây dựng trên cơ sở Bộ luật Tố tụng hình sự, Thông tư liên tịch số 04/2025/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC; Hướng dẫn số 33/HD-BCA-V03 của Bộ Công an và Quy chế phối hợp số 02/2026 của Công an, VKSND tỉnh Tuyên Quang. Quy chế gồm 3 chương, 12 điều. Nội dung quy chế quy định cụ thể về: (1) Phạm vi áp dụng, đối tượng điều chỉnh và các nguyên tắc, trách nhiệm chung trong phối hợp cơ bản; (2) Những quy định cụ thể về trách nhiệm của VKSND khu vực 4 và Công an cấp xã phường, cũng như chế độ báo cáo giao ban; (3) Các điều khoản thi hành.

Theo đó, quy chế đã nhấn mạnh:

- Định kỳ hằng tháng, Công an cấp xã và VKSND khu vực 4 phối hợp theo dõi, trao đổi thông tin, số liệu về tình hình tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, xác minh sơ bộ tin báo, tố giác về tội phạm của Công an cấp xã.

- Ít nhất 6 tháng một lần, VKSND khu vực 4 cử các Kiểm sát viên đến trực tiếp tại Công an cấp xã để nắm tình hình tội phạm xảy ra trên địa bàn.

- Mỗi năm ít nhất 1 lần, VKSND khu vực 4 lựa chọn một số Công an cấp xã để tiến hành kiểm sát trực tiếp việc tiếp nhận, thụ lý, giải quyết nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã.

Đồng chí Nguyễn Việt Thắng - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 thông qua quy chế.

Tại buổi lễ, các đại biểu tham dự đã thảo luận dân chủ, khách quan và cùng thống nhất thông qua nội dung Quy chế phối hợp giữa VKSND khu vực 4, tỉnh Tuyên Quang và Công an cấp xã trong công tác tiếp nhận, kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm và thực hiện thẩm quyền của điều tra viên, cán bộ điều tra bố trí ở công an cấp xã; đồng thời cam kết triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung đã ký kết, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.