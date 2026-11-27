Chương trình tuyên truyền do VKSND khu vực 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình, Đoàn Thanh niên xã Lai Thành, Công an xã Lai Thành và Trường THPT Kim Sơn C tổ chức. Tham dự có đại diện các đơn vị phối hợp, Ban Giám hiệu, giáo viên và đông đảo học sinh nhà trường.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Phạm Như Thảo, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4, lưu ý những hành vi tiềm ẩn nguy cơ tai nạn trong lứa tuổi thanh thiếu niên như điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe, lái xe sau khi uống rượu, bia hoặc không đội mũ bảo hiểm. Đồng chí cũng đề cập tình trạng cha mẹ, người thân giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Những hành vi này có thể gây thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản và để lại hệ lụy lâu dài cho các gia đình.

Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 mong muốn qua tình huống cụ thể tại phiên tòa, học sinh hiểu rõ trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông, tự giác chấp hành quy định và chủ động nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện.

Đồng chí Phạm Như Thảo, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 phát biểu tại chương trình.

Làm rõ trách nhiệm của người lái xe và người giao xe

Phiên tòa hình sự sơ thẩm giả định xét xử hai bị cáo về các tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và “Giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ”, lần lượt theo Điều 260 và Điều 264 Bộ luật Hình sự.

Theo kịch bản, một học sinh lớp 12 chưa đủ 18 tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng được cha giao xe mô tô để đi dự tiệc liên hoan. Sau khi uống rượu, học sinh này vẫn lái xe chở bạn về nhà. Trên đường đi, em không đội mũ bảo hiểm, chạy xe với tốc độ nhanh, thiếu chú ý quan sát và gây tai nạn khiến một phụ nữ 72 tuổi tử vong. Người cha biết con chưa đủ điều kiện điều khiển xe mô tô nhưng vẫn giao xe, nên cũng bị xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án giả định.

Cán bộ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 đảm nhiệm các vai diễn, tái hiện trình tự của phiên tòa hình sự sơ thẩm từ khai mạc, xét hỏi, tranh luận đến nghị án, tuyên án. Qua đó, học sinh có dịp theo dõi hoạt động xét xử của Tòa án và tìm hiểu vai trò của Viện kiểm sát trong thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử.

Quang cảnh phiên tòa giả định.

Tại phần xét hỏi và tranh luận, phiên tòa tập trung làm rõ điều kiện điều khiển xe mô tô của người con, việc lái xe sau khi uống rượu và các tình tiết dẫn đến tai nạn. Hành vi của người cha cũng được xem xét trên cơ sở việc ông biết con chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện nhưng vẫn giao xe.

Trong phần luận tội, đại diện Viện kiểm sát phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của từng hành vi, căn cứ xác định tội danh và trách nhiệm hình sự của mỗi bị cáo, từ đó đề nghị mức hình phạt tương ứng. Qua diễn biến phiên tòa, học sinh thấy được hậu quả của việc lái xe khi chưa đủ điều kiện và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh từ quyết định giao xe của cha mẹ, người thân.

Giải đáp tình huống giao thông thường gặp

Sau phiên tòa giả định, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4 trao đổi với học sinh về độ tuổi được điều khiển xe gắn máy, xe mô tô và điều kiện cấp giấy phép lái xe. Kiểm sát viên cũng phổ biến quy định cấm điều khiển phương tiện khi trong máu hoặc hơi thở có nồng độ cồn, quy định đội mũ bảo hiểm đối với người lái và người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy.

Hỏi - đáp những tình huống học sinh có thể gặp hằng ngày.

Hỏi - đáp những tình huống học sinh có thể gặp hằng ngày.

Bên cạnh các quy tắc khi tham gia giao thông, học sinh được tìm hiểu trách nhiệm pháp lý của người giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển và trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra tai nạn. Kiểm sát viên lưu ý cha mẹ cần quản lý phương tiện, nhắc nhở con em chấp hành quy định và tuyệt đối không giao xe cho người chưa đủ điều kiện điều khiển.

Kiểm sát viên đặt các câu hỏi gắn với những tình huống học sinh có thể gặp hằng ngày để các em vận dụng kiến thức vừa tiếp thu. Nhiều học sinh tham gia trả lời, trao đổi và được Ban Tổ chức tặng quà. Chương trình cũng đề cập trách nhiệm phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cơ quan chức năng trong giáo dục học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm để phòng ngừa tai nạn.

Các đại biểu cùng các em học sinh tại chương trình.

Những phần quà ý nghĩa được trao tặng học sinh tích cực tham gia chương trình.

Dịp này, VKSND khu vực 4 và Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Ninh Bình trao quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.