VKSND khu vực 4, tỉnh Lào Cai phối hợp xét xử lưu động 2 vụ án hình sự tại Mù Cang Chải

Mù Cang Chải là địa bàn miền núi, có diện tích rừng lớn, địa hình phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy cũng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự tại địa phương.

Quang cảnh phiên tòa.

Trước tình hình đó, VKSND khu vực 4 đã phối hợp với TAND cùng cấp lựa chọn 2 vụ án hình sự về các tội “Hủy hoại rừng” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” để đưa ra xét xử lưu động tại trụ sở UBND xã Mù Cang Chải.

Tại phiên tòa xét xử vụ án “Hủy hoại rừng”, Hội đồng xét xử đã tập trung làm rõ hành vi xâm phạm tài nguyên rừng, những tác động đối với môi trường sinh thái và trách nhiệm pháp lý của người thực hiện hành vi phạm tội.

Thông qua hoạt động xét xử công khai, người dân có điều kiện tìm hiểu các quy định pháp luật về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; nhận thức rõ hơn hậu quả pháp lý của hành vi hủy hoại rừng, từ đó nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường sinh thái tại địa phương.

Đông đảo người dân đến tham dự phiên tòa.

Đối với vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, thông qua phần xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã tập trung làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, đồng thời phân tích tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, gia đình và xã hội.

Qua đó, góp phần tuyên truyền, cảnh báo người dân về những hệ lụy của tệ nạn ma túy, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến ma túy.

Việc tổ chức xét xử lưu động 2 vụ án tại trụ sở UBND xã Mù Cang Chải tạo điều kiện để người dân trực tiếp theo dõi hoạt động xét xử, tìm hiểu các quy định pháp luật và hậu quả pháp lý của hành vi phạm tội.

Đồng thời, thông qua các phiên tòa, VKSND khu vực 4 tiếp tục phối hợp với TAND cùng cấp đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.