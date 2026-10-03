VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn phối hợp tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến

Mới đây, VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa dân sự rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp đối với vụ án “Tranh chấp quyền sử dụng đất, yêu cầu di dời tài sản trên đất, buộc chấm dứt hành vi tranh chấp, cản trở quyền sử dụng đất, tranh chấp lối đi chung” giữa nguyên đơn ông Hoàng Văn H. và bị đơn có yêu cầu phản tố ông Nông Văn V., cùng trú tại thôn Đồng Khu, xã Vân Nham.

Toàn cảnh phiên toà tại điểm cầu phòng xử án TAND khu vực 4.

Phiên tòa được tổ chức tại phòng xử án TAND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn, kết nối trực tuyến với các điểm cầu là VKSND tỉnh và VKSND các khu vực. Công tác chuẩn bị về đường truyền, âm thanh, hình ảnh được bảo đảm, đáp ứng yêu cầu tổ chức phiên tòa trực tuyến và tạo điều kiện để cán bộ, Kiểm sát viên theo dõi, học tập nghiệp vụ.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên thực hiện kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Hội đồng xét xử, Thư ký phiên tòa và những người tham gia tố tụng; đồng thời chủ động tham gia hỏi, làm rõ nguồn gốc, quá trình quản lý, sử dụng đất, hiện trạng tài sản trên đất, việc sử dụng lối đi chung và các yêu cầu của đương sự.

Kiểm sát viên phát biểu tại phiên tòa.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, đánh giá tài liệu, chứng cứ và kết quả thẩm tra công khai tại phiên tòa, Kiểm sát viên phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án. Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, Hội đồng xét xử đã chấp nhận quan điểm giải quyết vụ án và đề nghị của Viện kiểm sát.

Ngay sau phiên tòa, VKSND khu vực 4, tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp rút kinh nghiệm. Nội dung tập trung đánh giá công tác nghiên cứu hồ sơ, xây dựng báo cáo đề xuất, chuẩn bị đề cương xét hỏi, kỹ năng xét hỏi, xử lý các tình huống phát sinh và kỹ năng phát biểu của Kiểm sát viên; đồng thời đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kiểm sát tại phiên tòa.

VKSND khu vực 4 họp rút kinh nghiệm sau phiên toà.

Qua đó, cán bộ, công chức, Kiểm sát viên trong đơn vị có điều kiện trao đổi, học tập kinh nghiệm, nhận diện những ưu điểm, hạn chế trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó nâng cao kỹ năng nghiệp vụ và chất lượng công tác kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự.

Việc tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến hai cấp góp phần gắn đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ với thực tiễn xét xử; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện để cán bộ, Kiểm sát viên các đơn vị cùng tham gia theo dõi, trao đổi nghiệp vụ; đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và chuyển đổi số trong tình hình mới.