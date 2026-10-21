VKSND khu vực 4, tỉnh Lai Châu đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật

Tại buổi tuyên truyền, đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 đã phổ biến những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội, làm rõ mục đích, phạm vi và thẩm quyền khởi kiện vụ án dân sự công ích của Viện kiểm sát.

Quang cảnh buổi tuyên truyền.

Đồng thời, tuyên truyền trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu của cơ quan, tổ chức, cá nhân, góp phần nâng cao nhận thức và khuyến khích Nhân dân chủ động phản ánh các hành vi xâm phạm lợi ích công, quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng, nhất là các nhóm đối tượng dễ bị tổn thương.

Đồng chí Nguyễn Văn Thanh, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 phổ biến nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và giải đáp thắc mắc cho bà con nhân dân xã Nậm Hàng.

Kiểm sát viên phổ biến nội dung Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội và giải đáp thắc mắc cho bà con nhân dân xã Mường Mô.

Bên cạnh nội dung về khởi kiện vụ án dân sự công ích theo Nghị quyết số 205/2025/QH15, đồng chí Vũ Đức Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 cũng phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy, làm rõ những tác hại của ma túy đối với sức khỏe, hạnh phúc gia đình và trật tự, an toàn xã hội.

Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình, cộng đồng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy.

Đồng chí Vũ Đức Hoàng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 4 tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy.

Kiểm sát viên tuyên truyền các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy tại xã Nậm Hàng.

Hoạt động tuyên truyền là dịp để đưa các quy định pháp luật đến gần hơn với cán bộ cơ sở và Nhân dân, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, phát huy trách nhiệm của mỗi cá nhân trong bảo vệ lợi ích công và tích cực tham gia phòng, chống tội phạm.

Đồng thời, góp phần tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa VKSND khu vực 4 với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các xã trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.