VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh kiểm sát phiên họp xét miễn nghĩa vụ thi hành án

Theo hồ sơ, trường hợp thứ nhất là ông Hoàng Văn Đồng, trú tại thôn Đông Giang, xã Hương Phố, tỉnh Hà Tĩnh. Theo Quyết định thi hành án số 117/QĐ-CCTHADS ngày 2/1/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hương Khê (nay là Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4), ông Đồng phải thi hành án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm 900.000 đồng, tổng cộng 1,1 triệu đồng. Đến ngày 17/9/2026, ông Đồng đã thi hành được 50.000 đồng, còn phải thi hành 1,05 triệu đồng.

Ngoài ra, đối với trường hợp ông Hoàng Văn Đồng, theo Quyết định thi hành án số 256/QĐ-CCTHADS ngày 10/6/2020, ông phải thi hành án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm 675.000 đồng, tổng cộng 875.000 đồng. Đến nay, ông Đồng đã thi hành được 50.000 đồng, còn phải thi hành 825.000 đồng.

Trường hợp thứ hai là ông Trần Việt Hoàng, trú tại thôn La Khê, xã Phúc Trạch, tỉnh Hà Tĩnh. Theo Quyết định thi hành án số 143/QĐ-CCTHADS ngày 12/3/2021, ông Hoàng phải thi hành án phí hình sự sơ thẩm 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm 400.000 đồng, tổng cộng 600.000 đồng. Đến thời điểm lập hồ sơ đề nghị xét miễn, số tiền còn phải thi hành là 550.000 đồng.

Qua xác minh, Cơ quan Thi hành án dân sự đã lập hồ sơ đề nghị TAND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh xem xét miễn nghĩa vụ thi hành án đối với khoản tiền còn phải thi hành của 02 trường hợp nêu trên theo quy định của pháp luật.

Đồng chí Nguyễn Văn Đức, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm sát việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Chấp hành viên và những người tham gia phiên họp; đồng thời kiểm sát các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ đề nghị xét miễn nghĩa vụ thi hành án.

Tại phiên họp, Thẩm phán công bố nội dung hồ sơ đề nghị xét miễn nghĩa vụ thi hành án. Đại diện Cơ quan Thi hành án dân sự trình bày quá trình tổ chức thi hành án, kết quả xác minh điều kiện thi hành án và đề nghị Tòa án xem xét miễn nghĩa vụ đối với số tiền còn phải thi hành.

Đại diện VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh đã phát biểu quan điểm về việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, Chấp hành viên và những người tham gia phiên họp; đồng thời kiểm sát các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ, tập trung vào các điều kiện về thời gian, kết quả thi hành án, tình trạng tài sản và khả năng thi hành nghĩa vụ của người phải thi hành án.

Trên cơ sở xem xét toàn diện hồ sơ, kết quả xác minh và ý kiến của các cơ quan tham gia phiên họp, Thẩm phán chủ trì phiên họp đã chấp nhận đề nghị miễn nghĩa vụ thi hành án đối với số tiền còn phải thi hành của 02 trường hợp.

Thông qua công tác kiểm sát, VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh góp phần bảo đảm việc xét miễn nghĩa vụ thi hành án được thực hiện khách quan, đúng trình tự, thủ tục và quy định của pháp luật; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người phải thi hành án, đồng thời bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự.

Thời gian tới, VKSND khu vực 4, tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường kiểm sát, rà soát các trường hợp đủ điều kiện xét miễn, giảm nghĩa vụ thi hành án dân sự đối với các khoản thu nộp ngân sách Nhà nước; kịp thời yêu cầu Cơ quan Thi hành án dân sự xác minh, lập hồ sơ đề nghị theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ và kịp thời./.