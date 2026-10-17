VKSND khu vực 4, Gia Lai tọa đàm kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Tại buổi tọa đàm, đồng chí Bạch Xuân Hòa, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 4 thay mặt lãnh đạo đơn vị gửi lời chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm, sự tận tụy của nữ công chức, người lao động trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

Quang cảnh buổi Lễ.

Đồng chí mong muốn chị em tiếp tục phát huy năng lực, bản lĩnh, tinh thần chủ động trong công tác, đồng thời quan tâm chăm sóc sức khỏe, xây dựng gia đình hạnh phúc.

Trong không khí thân mật, các nữ công chức đã chia sẻ những tâm tư, kinh nghiệm trong công việc và cuộc sống, những nỗ lực cân bằng giữa trách nhiệm nghề nghiệp với việc chăm lo gia đình.

Lãnh đạo và công chức VKSND khu vực 4 Gia Lai chúc mừng đồng nghiệp nữ trong đơn vị.

Các đồng nghiệp nam cũng gửi lời chúc mừng, bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của chị em trong hoạt động của đơn vị.

Buổi tọa đàm diễn ra trong không khí vui tươi, ấm áp, góp phần động viên nữ công chức, người lao động tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời tăng cường sự gắn bó, đoàn kết trong tập thể VKSND khu vực 4, tỉnh Gia Lai.