VKSND khu vực 4 - Đồng Tháp: Tăng cường phối hợp để bảo vệ lợi ích công theo Nghị quyết số 205

Đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Đồng Tháp; lãnh đạo, Kiểm sát viên phòng 9, phòng 10 VKSND tỉnh; lãnh đạo, Kiểm sát viên VKSND khu vực 4; đại diện lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 4, Thuế cơ sở 4 và lãnh đạo 11 xã, phường trên địa bàn.

Thời gian qua, VKSND khu vực 4 đã chủ động xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, quán triệt nội dung Nghị quyết đến toàn thể công chức, người lao động; đồng thời tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan, tổ chức hữu quan. Nhờ đó, công tác phát hiện, xác minh và xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến quyền dân sự của nhóm dễ bị tổn thương, lợi ích công đạt nhiều kết quả.

Lãnh đạo VKSND khu vực 4 trao thư cảm ơn và quà cho UBND các xã, phường.

Bên cạnh kết quả đạt được, hội nghị thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, khó khăn, vướng mắc và đề ra giải pháp tháo gỡ nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Trần Huỳnh Bích Phượng ghi nhận, biểu dương kết quả bước đầu của đơn vị; yêu cầu tập trung khắc phục tồn tại, hạn chế đã nêu trong báo cáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức hữu quan, để chủ động trao đổi thông tin, kịp thời phát hiện, tiếp nhận, xác minh, xử lý các vụ việc có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công; bảo đảm các yêu cầu, kiến nghị của VKSND được thực hiện thực chất.

Dịp này, VKSND khu vực 4 trao thư cảm ơn và quà cho các UBND xã, phường có thành tích phối hợp tốt, góp phần củng cố mối quan hệ phối hợp liên ngành.