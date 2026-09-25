VKSND khu vực 3, TP Hồ Chí Minh tăng cường làm việc với doanh nghiệp chậm đóng bảo hiểm xã hội

Đại diện VKSND khu vực 3 và chuyên viên BHXH làm việc trực tiếp với doanh nghiệp.

Mới đây, VKSND khu vực 3, TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) cơ sở Bình Tiên tổ chức Hội nghị tuyên truyền Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội và các quy định pháp luật liên quan đến hành vi chậm đóng, trốn đóng BHXH.

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sử dụng lao động trong thực hiện chính sách BHXH, qua đó bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Việc thực hiện chính sách BHXH không chỉ là nghĩa vụ của người sử dụng lao động mà còn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động và chính sách an sinh xã hội. Thực tế, tình trạng chậm đóng, chưa đóng hoặc có dấu hiệu trốn đóng BHXH có thể ảnh hưởng đến quá trình giải quyết các chế độ, chính sách đối với người lao động.

Bên cạnh công tác tuyên truyền, VKSND khu vực 3 và BHXH cơ sở Bình Tiên chú trọng làm việc trực tiếp với những doanh nghiệp có số tiền BHXH chậm đóng để xác định nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của người sử dụng lao động và thống nhất phương án khắc phục.

Tại các buổi làm việc, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3, TP HCM và chuyên viên BHXH cơ sở Bình Tiên hướng dẫn doanh nghiệp cung cấp hồ sơ, tài liệu, lập bản cam kết và biên bản làm việc cụ thể liên quan đến tình trạng chậm đóng BHXH.

Đại diện doanh nghiệp được thông tin về tình hình thực hiện nghĩa vụ BHXH của đơn vị, số tiền còn chậm đóng, thời gian chậm đóng và các quy định pháp luật có liên quan.

Trên cơ sở hồ sơ, tài liệu và số liệu do cơ quan BHXH cung cấp, các bên trực tiếp trao đổi, làm rõ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ.

Cách làm này giúp hoạt động phối hợp không chỉ dừng ở phổ biến quy định pháp luật mà đi vào từng trường hợp cụ thể, xác định rõ trách nhiệm và thúc đẩy doanh nghiệp chủ động khắc phục, qua đó bảo đảm quyền lợi BHXH của người lao động.

Kết quả, đã có một số doanh nghiệp chủ động đóng ngay toàn bộ hoặc một phần số tiền BHXH còn thiếu; nhiều doanh nghiệp cam kết thực hiện nghĩa vụ trong những mốc thời gian ngắn, cụ thể, không để tình trạng chậm đóng kéo dài. VKSND Khu vực 3 tăng cường phối…

Thời gian tới, VKSND khu vực 3 và các cơ sở BHXH trên địa bàn tiếp tục tăng cường phối hợp, chú trọng theo dõi kết quả thực hiện sau các buổi làm việc, nhất là đối với những doanh nghiệp đã ký cam kết khắc phục.

Qua đó, từng bước nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về BHXH, bảo đảm quyền lợi của người lao động và góp phần thực hiện cơ chế theo tinh thần Nghị quyết số 205/2025/QH15 của Quốc hội.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the