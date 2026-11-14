VKSND khu vực 3, TP Hà Nội: Tuyên truyền phòng, chống ma túy tại Trường THCS Tây Sơn

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam, chiều 13/11, VKSND khu vực 3, TP Hà Nội phối hợp với Trường THCS Tây Sơn tổ chức buổi tuyên truyền về những quy định của pháp luật cũng như hậu quả pháp lý của các tội phạm ma túy tới thầy, cô giáo cùng các em học sinh Nhà trường.

Toàn cảnh chương trình tuyên truyền pháp luật.

Tham dự buổi tuyên truyền có các đồng chí: Trần Mạnh Hà, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3; Đinh Kim Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn; tập thể Ban giám hiệu Nhà trường, cùng các thầy, cô giáo; các đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 3 và đặc biệt là có sự góp mặt của 743 học sinh Trường THCS Tây Sơn.

Các đại biểu tham dự.

Tại chương trình, các em học sinh được theo dõi phiên tòa giả định về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 255 Bộ huật Hình sự.

Theo nội dung vụ án, Nguyễn Đức P. quen biết một người bạn ngoài xã hội tên Dũng (không rõ lai lịch). Ngày 26/3/2026, tại một quán internet trên phố Trần Đại Nghĩa, P. được Dũng cho một điếu cần sa và cất giấu nhằm mục đích sử dụng.

Đến tối 28/3/2026, P. rủ bạn cùng lớp là Phạm Quang H. đi ăn. Rạng sáng hôm sau, P. tiếp tục rủ H. ra đầu ngõ để hút cần sa và được H. đồng ý. Tại đây, P. châm lửa hút trước rồi đưa điếu cần sa cho H. sử dụng. Hai người thay nhau châm lửa, sử dụng khoảng 2/3 điếu cần sa thì bị Công an phát hiện, bắt quả tang.

Phiên tòa giả định về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Phiên tòa giả định đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, từ phần thủ tục bắt đầu phiên tòa, phần xét hỏi, tranh tụng cho đến phần nghị án và tuyên án, tái hiện những hoạt động cơ bản của một phiên tòa hình sự.

Thông qua phiên tòa, giúp học sinh có cơ hội tiếp cận trực quan với hoạt động xét xử, hiểu rõ hơn vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng, đồng thời nhận diện tính chất nguy hiểm của hành vi liên quan đến ma túy. Đặc biệt, việc đưa tình huống những người trẻ tuổi cùng tham gia sử dụng cần sa vào nội dung phiên tòa góp phần giúp các em nhận thức rõ rằng sự tò mò, ham vui hoặc thiếu hiểu biết pháp luật có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Tiếp đó, VKSND khu vực 3 trực tiếp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy; phân tích những hành vi vi phạm thường gặp, hậu quả pháp lý đối với người thực hiện hành vi phạm tội về ma túy.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, VKSND khu vực 3 còn phát tờ rơi với nội dung phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống ma túy đến thầy cô, giáo và học sinh Nhà trường.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 3 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 3 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 3 phát tờ rơi tuyên truyền pháp luật đến các em học sinh.

Đặc biệt, thông qua phần giao lưu, đặt câu hỏi tình huống, các em học sinh được trực tiếp trao đổi, trả lời những câu hỏi liên quan đến nhận diện ma túy, phương thức, thủ đoạn lôi kéo sử dụng trái phép chất ma túy và cách ứng phó khi gặp những tình huống có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 3 đặt câu hỏi giao lưu với các em học sinh.

Đoàn viên Chi đoàn VKSND khu vực 3 đặt câu hỏi giao lưu với các em học sinh.

Không khí giao lưu diễn ra sôi nổi, thu hút sự tham gia hào hứng của đông đảo học sinh. Qua đó, giúp các em củng cố kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng tự bảo vệ bản thân, chủ động nói không với ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật.

Đồng chí Đinh Kim Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn phát biểu tại chương trình.

Thay mặt Ban giám hiệu Nhà trường, đồng chí Đinh Kim Thu, Hiệu trưởng Trường THCS Tây Sơn trân trọng cảm ơn sự quan tâm, phối hợp của VKSND khu vực 3 trong việc tổ chức buổi ngoại khóa tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh nhà trường. Đồng thời, đánh giá cao ý nghĩa thiết thực của chương trình trong việc trang bị kiến thức, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các em.

Đồng thời mong muốn, trong thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục duy trì và tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh.

Ban Tổ chức chụp ảnh lưu niệm.

Buổi ngoại khóa là hoạt động thiết thực của VKSND khu vực 3, TP Hà Nội nhằm đổi mới hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh thông qua những tình huống trực quan, sinh động. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng lối sống lành mạnh và chung tay xây dựng môi trường học đường an toàn, lành mạnh.