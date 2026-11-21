Cuộc họp do đồng chí Nguyễn Hồng Giang – Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng chủ trì. Tham dự có đồng chí Phan Quang Đại Nam – Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, đồng chí Phùng Văn Nhớ – Phó Chánh án TAND khu vực 3, TP Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Thẩm phán và Điều tra viên.

Tại buổi làm việc, các đại biểu tập trung nghiên cứu hồ sơ, đánh giá tài liệu, chứng cứ; phân tích những tình tiết chưa rõ và các vấn đề còn có quan điểm khác nhau trong đánh giá chứng cứ, áp dụng pháp luật. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, các đại biểu đã trao đổi, đề xuất hướng giải quyết đối với từng nội dung còn vướng mắc.

Toàn cảnh phiên họp.

Với tinh thần trách nhiệm, khách quan và xây dựng, các cơ quan tiến hành tố tụng đã trao đổi, thống nhất nhận thức, xác định những nội dung cần tiếp tục xác minh, làm rõ và hướng giải quyết vụ án, bảo đảm việc xử lý có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Việc chủ động phối hợp liên ngành đối với các vụ án phức tạp góp phần nâng cao hiệu quả công tác điều tra, truy tố, xét xử; kịp thời tháo gỡ khó khăn, hạn chế việc kéo dài thời gian giải quyết vụ án, bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm và không làm oan người vô tội.

Thời gian tới, VKSND khu vực 3, TP Đà Nẵng sẽ tiếp tục chủ động tăng cường công tác phối hợp liên ngành, kịp thời tổ chức trao đổi, họp bàn đối với những vụ án có khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểm sát nhân dân.