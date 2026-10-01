VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ trực tiếp kiểm sát tại Phân trại tạm giam Phong Điền

Hình ảnh tại buổi trực tiếp kiểm sát.

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ vừa tiến hành trực tiếp kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù tại Phân trại tạm giam Phong Điền, thuộc Trại tạm giam số 1, Công an TP Cần Thơ.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Phạm Văn Tú, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ làm Trưởng đoàn.

Trong thời gian làm việc, đoàn kiểm sát đã nghiên cứu hồ sơ, sổ sách; kiểm tra việc quản lý người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân; việc thực hiện các chế độ ăn, ở, cấp phát, thăm gặp, nhận quà, chăm sóc y tế. Đoàn cũng trực tiếp kiểm tra tại các buồng giam, giữ và gặp hỏi người bị tạm giữ, người bị tạm giam, phạm nhân.

Qua kiểm sát cho thấy, Phân trại tạm giam Phong Điền cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù.

Các chế độ đối với người bị tạm giữ, người bị tạm giam và phạm nhân được quan tâm thực hiện. Dịp Quốc khánh 2/9, đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện chế độ ăn theo tiêu chuẩn ngày lễ. Qua gặp hỏi, những người đang bị giam giữ không có ý kiến khiếu nại, phản ánh đối với cán bộ, chiến sĩ của Phân trại.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đoàn kiểm sát cũng chỉ ra một số tồn tại liên quan đến việc lập, quản lý hồ sơ; thực hiện nhận xét định kỳ đối với người bị tạm giam; bảo đảm diện tích chỗ nằm; tiếp nhận, quản lý người bị tạm giữ; cung cấp lý lịch bị can và ghi chép một số biên bản tố tụng.

Đoàn kiểm sát yêu cầu Phân trại tạm giam Phong Điền và các cơ quan có liên quan nghiêm túc rút kinh nghiệm, kịp thời khắc phục những tồn tại được chỉ ra, bảo đảm việc quản lý, thi hành tạm giữ, tạm giam và thi hành án phạt tù đúng quy định của pháp luật.

Sau thời gian làm việc, Đoàn kiểm sát đã công bố dự thảo kết luận trực tiếp kiểm sát. Trên cơ sở ý kiến giải trình của đơn vị được kiểm sát, Đoàn công tác sẽ tiếp tục hoàn thiện và ban hành kết luận chính thức bằng văn bản.