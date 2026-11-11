VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ tăng cường kiểm sát cưỡng chế kê biên tài sản

Hình ảnh tại một buổi kiểm sát thi hành án dân sự của VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ.

Thời gian qua, VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ tăng cường kiểm sát việc cưỡng chế kê biên tài sản để thi hành án, chú trọng từ khâu nghiên cứu hồ sơ, trực tiếp kiểm sát tại hiện trường đến theo dõi các thủ tục xử lý tài sản sau kê biên. Qua đó, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong quá trình thi hành án dân sự.

Trước khi tiến hành cưỡng chế, Kiểm sát viên nghiên cứu hồ sơ, đối chiếu nội dung bản án, quyết định của Tòa án với các quyết định thi hành án. Nội dung kiểm sát tập trung vào điều kiện thi hành án, nguồn gốc, hiện trạng, tình trạng pháp lý và giá trị của tài sản dự kiến kê biên, cùng việc thông báo các văn bản có liên quan.

Đối với trường hợp diện tích, ranh giới thực tế có thay đổi hoặc trên đất có tài sản của người thứ ba, Kiểm sát viên trao đổi với cơ quan thi hành án dân sự để làm rõ căn cứ và phạm vi kê biên trước khi tổ chức thực hiện.

Tại buổi cưỡng chế, Kiểm sát viên trực tiếp kiểm sát việc chấp hành pháp luật của Chấp hành viên và những người tham gia. Trọng tâm kiểm sát gồm thành phần tham gia, việc công bố quyết định, đo đạc, xác định ranh giới, kiểm đếm và mô tả hiện trạng tài sản phù hợp với từng loại tài sản.

Kiểm sát viên đồng thời theo dõi việc giải thích quyền, nghĩa vụ cho các bên; ghi nhận ý kiến vào biên bản; việc giao bảo quản tài sản và các thủ tục liên quan đến thỏa thuận giá, lựa chọn tổ chức thẩm định giá.

Sau khi kết thúc cưỡng chế, VKSND khu vực 3 tiếp tục theo dõi, kiểm sát các thủ tục tiếp theo của cơ quan thi hành án dân sự như thông báo kết quả kê biên, thẩm định giá và tổ chức bán đấu giá tài sản.

Các nội dung này được kiểm sát theo quy định tại các Điều 82, 83, 84 Luật Thi hành án dân sự năm 2025, nhằm bảo đảm việc xử lý tài sản được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.

Thông qua việc kiểm sát toàn bộ quá trình cưỡng chế kê biên và xử lý tài sản, VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ kịp thời phát hiện, yêu cầu khắc phục những thiếu sót, vi phạm nếu có. Hoạt động này góp phần bảo đảm công tác thi hành án dân sự được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, đồng thời hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp trong quá trình xử lý tài sản thi hành án.