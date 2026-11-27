Kiểm sát viên kiểm sát quá trình tiêu hủy vật chứng.

Ngày 25/11/2026, tại trụ sở Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3, TP Cần Thơ, Kiểm sát viên VKSND khu vực 3 đã thực hiện kiểm sát hoạt động tiêu hủy vật chứng, tài sản theo Quyết định số 688/QĐ-THADS ngày 19/11/2026 của Thi hành án dân sự TP Cần Thơ về việc thành lập Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản.

Hoạt động kiểm sát tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật của Hội đồng tiêu hủy vật chứng, tài sản và các cơ quan, tổ chức liên quan; kiểm tra căn cứ, thành phần tham gia, trình tự, thủ tục và phương thức tiêu hủy, nhằm bảo đảm các quyết định về xử lý vật chứng trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật được tổ chức thi hành đúng quy định.

Theo hồ sơ, vật chứng được tiêu hủy trong đợt này liên quan đến 5 vụ án hình sự, gồm dao tự chế, ma túy, quần áo và một số vật dụng khác.

Hội đồng tiêu hủy tiến hành kiểm tra, đối chiếu từng loại vật chứng và lựa chọn phương thức tiêu hủy phù hợp với đặc điểm của từng vật, bảo đảm làm mất giá trị sử dụng, không để vật chứng tiếp tục bị sử dụng trái pháp luật.

Qua kiểm sát, VKSND khu vực 3 ghi nhận Hội đồng tiêu hủy thực hiện việc tiêu hủy theo kế hoạch, đúng thành phần tham gia, trình tự và thủ tục theo hồ sơ được kiểm tra. Quá trình tiêu hủy được tổ chức với biện pháp phù hợp đối với từng loại vật chứng và có sự giám sát trực tiếp của Kiểm sát viên.

Việc trực tiếp kiểm sát tiêu hủy vật chứng thành công góp phần kịp thời phát hiện, phòng ngừa vi phạm trong hoạt động thi hành án dân sự; bảo đảm việc xử lý vật chứng theo bản án, quyết định của Tòa án được thực hiện đúng pháp luật.

Qua đó, VKSND khu vực 3 tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát thi hành án dân sự trên địa bàn, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh, thống nhất.