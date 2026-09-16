VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ khởi kiện bảo vệ nguồn thu ngân sách hơn 834 tỉ đồng

VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ tham gia giải quyết vụ án dân sự công ích “Bảo vệ lợi ích công - Nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước”, do đơn vị khởi kiện tại TAND khu vực 3, TP Cần Thơ đối với Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương.

Theo hồ sơ vụ án, căn cứ Quyết định số 1341/QĐ-CTH ngày 18/11/2025 của Thuế thành phố Cần Thơ, Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương còn nợ tổng số tiền thuế 834.979.524.438 đồng, gồm: Tiền thuế, tiền chậm nộp và các khoản liên quan.

VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ tham gia giải quyết vụ án dân sự công ích “Bảo vệ lợi ích công - Nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước”.

Đáng chú ý, khoản nợ này đã kéo dài trong nhiều năm. Cơ quan thuế đã áp dụng nhiều biện pháp cưỡng chế để thu hồi nợ, trong đó có cưỡng chế tài khoản ngân hàng, cưỡng chế ngừng sử dụng hóa đơn và áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Cơ quan thuế cũng đã thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến thời điểm xác lập hồ sơ khởi kiện, khoản nợ thuế với số tiền rất lớn vẫn chưa được thu hồi, làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước.

Trước thực tế trên, VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ xác định việc doanh nghiệp không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trong thời gian dài, mặc dù cơ quan quản lý thuế đã áp dụng các biện pháp theo quy định, là vấn đề cần được giải quyết bằng cơ chế tố tụng dân sự nhằm bảo vệ lợi ích công.

Tại quá trình giải quyết vụ án, phía Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương không phủ nhận khoản nợ. Đại diện theo ủy quyền của doanh nghiệp xác nhận số tiền còn phải nộp cho ngân sách nhà nước đến ngày 18/11/2025 là 834.979.524.438 đồng.

Doanh nghiệp cho rằng, việc chưa thanh toán khoản nợ xuất phát từ những nguyên nhân khách quan và các tranh chấp phát sinh. Đồng thời, phía Công ty đề xuất được xem xét khôi phục Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để có điều kiện tái khởi động hoạt động sản xuất, kinh doanh; nếu được tạo điều kiện, doanh nghiệp cam kết sẽ thanh toán từ 5 đến 10 tỉ đồng mỗi tháng cho đến khi hoàn tất nghĩa vụ.

Tuy nhiên, tại Biên bản giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ ngày 25/8/2026, phía Công ty tiếp tục thừa nhận số tiền phải nộp cho ngân sách nhà nước là 834.979.524.438 đồng. Nội dung thừa nhận này phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và lời trình bày của các bên, VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ xác định yêu cầu khởi kiện có căn cứ. Đơn vị đề xuất Tòa án chấp nhận yêu cầu khởi kiện của VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ, buộc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 834.979.524.438 đồng theo quy định.

Căn cứ Điều 26 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Kết thúc phiên tòa, HĐXX chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ buộc Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương phải nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 834.979.524.438 đồng cho ngân sách nhà nước. Công ty Cổ phần Dầu khí Đông Phương không phải chịu tiền chậm nộp số tiền thuế trên.

Vụ án là một trong những trường hợp cho thấy việc thực hiện cơ chế khởi kiện vụ án dân sự công ích không chỉ nhằm giải quyết một tranh chấp cụ thể mà còn hướng đến bảo vệ nguồn thu ngân sách, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của tổ chức, doanh nghiệp đối với Nhà nước.

Việc VKSND khu vực 3, TP Cần Thơ chủ động nghiên cứu, thu thập, đánh giá chứng cứ và thực hiện quyền khởi kiện cũng thể hiện vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo vệ lợi ích công, góp phần nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản lý thuế và bảo đảm nguồn lực cho ngân sách nhà nước.