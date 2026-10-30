VKSND khu vực 3, tỉnh Phú Thọ yêu cầu khắc phục thiếu sót trong thi hành án hình sự

Thực hiện kế hoạch công tác kiểm sát năm 2026, VKSND khu vực 3, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự tại cộng đồng và thi hành biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú tại 4 xã trên địa bàn, gồm: Quảng Yên, Đông Thành, Phú Mỹ và Chí Tiên.

Đoàn kiểm sát do đồng chí Triệu Khắc Cường, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 làm Trưởng đoàn. Tham gia làm việc với Đoàn có đại diện lãnh đạo UBND, Công an và cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ thi hành án hình sự tại các xã được kiểm sát.

Đoàn kiểm sát làm việc tại xã Đông Thành, tỉnh Phú Thọ.

Tại các buổi làm việc, sau khi nghe đại diện UBND các xã báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác thi hành án hình sự và quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp kiểm tra hồ sơ, sổ sách và các tài liệu liên quan; đồng thời tiến hành điểm danh, kiểm diện người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và kiểm tra việc quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua kiểm sát tại 4 xã, Đoàn đã kiểm tra công tác quản lý, giám sát, giáo dục đối với 41 trường hợp thi hành án hình sự tại cộng đồng, gồm: 32 bị án chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo, 7 bị án chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ, 1 người được tha tù trước thời hạn có điều kiện và 1 người chấp hành án phạt quản chế; đồng thời kiểm tra việc quản lý 13 trường hợp bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua kiểm sát cho thấy, UBND và Công an các xã đã quan tâm thực hiện công tác quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng.

Sau khi tiếp nhận các trường hợp chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo, cải tạo không giam giữ từ Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Phú Thọ, UBND các xã đã giao Công an xã tham mưu lập hồ sơ quản lý.

Hồ sơ, sổ sách cơ bản được lập đầy đủ, bảo đảm việc theo dõi, quản lý; người chấp hành án được yêu cầu viết bản cam kết, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ; đồng thời tổ chức giám sát, giáo dục theo quy định.

Đoàn kiểm sát làm việc tại xã Quảng Yên, tỉnh Phú Thọ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đoàn kiểm sát đã phát hiện một số tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hình sự như: Tại các xã Chí Tiên, Đông Thành và Quảng Yên, Công an xã chưa thực hiện phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên, gia đình và cơ quan, tổ chức nơi người được hưởng án treo làm việc, học tập trong việc quản lý, giám sát, giáo dục.

Tại xã Quảng Yên, báo cáo kết quả thực hiện một số công việc lao động phục vụ cộng đồng của người chấp hành án phạt cải tạo không giam giữ chưa phản ánh đúng với số ngày lao động thực tế người chấp hành án phạt thực hiện, chưa đánh giá chất lượng công việc đã thực hiện.

Tại các xã Phú Mỹ và xã Quảng Yên, hồ sơ quản lý còn thiếu một số tài liệu liên quan đến công tác quản lý, giám sát.

Điểm danh, kiểm diện người chấp hành án tại xã Phú Mỹ, tỉnh Phú Thọ.

Trên cơ sở kết quả kiểm sát, Đoàn đã trao đổi, phân tích làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế; đồng thời hướng dẫn, yêu cầu Công an các xã kịp thời khắc phục, nâng cao trách nhiệm trong công tác tham mưu cho UBND xã, bảo đảm việc quản lý, giám sát, giáo dục người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú được thực hiện đúng quy định pháp luật.

Thông qua hoạt động kiểm sát, VKSND khu vực 3, tỉnh Phú Thọ kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế trong công tác thi hành án hình sự tại UBND xã, từ đó yêu cầu khắc phục nhằn nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cộng đồng và việc quản lý người bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

Qua đó tiếp tục phát huy vai trò của Viện kiểm sát trong việc kiểm sát việc tuân theo pháp luật, góp phần bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành nghiêm minh, đúng quy định pháp luật; đồng thời nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan trong công tác này.