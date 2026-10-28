VKSND khu vực 3, tỉnh Phú Thọ tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường

Tham dự buổi tuyên truyền có đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3; đồng chí Đoàn Đức Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Minh; các đồng chí Phó Hiệu trưởng; Tổ tuyên truyền VKSND khu vực 3; giáo viên và đại diện học sinh Nhà trường.

Đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 phát biểu tại buổi tuyên truyền.

Phát biểu tại buổi tuyên truyền, đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 cho biết, bạo lực học đường không chỉ là đánh nhau (thể chất) mà còn dưới các hình thức tổn hại tinh thần, cô lập, tẩy chay tập thể, đe dọa cưỡng ép và đặc biệt là bạo lực trên không gian mạng (xúc phạm, lan truyền clip, bôi nhọ danh dự).

“Phát huy vai trò trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đưa kiến thức pháp luật đến gần hơn với học sinh, góp phần phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ cơ sở, VKSND khu vực 3 mong muốn các giúp học sinh nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của bản thân trước pháp luật mà còn góp phần hình thành ý thức sống, học tập và ứng xử theo quy định pháp luật, hạn chế những hành vi có thể dẫn đến vi phạm”, đồng chí Lê Trung Kiên nhấn mạnh.

Thành viên Tổ tuyên truyền VKSND khu vực 3 tuyên truyền pháp luật đến thầy, cô và các em học sinh.

Tại buổi tuyên truyền, các em học sinh được trang bị kiến thức nhận diện các hành vi bạo lực học đường như đánh nhau, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, cô lập, bắt nạt bạn bè, bắt nạt trên không gian mạng; đồng thời tìm hiểu những hậu quả pháp lý có thể phát sinh.

Qua đó, giúp các em nâng cao ý thức tự bảo vệ bản thân, tôn trọng bạn bè, giải quyết mâu thuẫn phù hợp, không cổ vũ hoặc tiếp tay cho hành vi bạo lực và kịp thời thông báo cho gia đình, giáo viên, nhà trường khi phát hiện vụ việc.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền.

Đồng chí Đoàn Đức Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Minh bày tỏ quan điểm ủng hộ và lắng nghe ý kiến những kiến thức đã truyền đạt để từ đó sẽ tiếp thu và phổ biến rộng rãi đến toàn thể các học sinh trong trường. Đồng thời phối hợp với Viện kiểm sát khi có những vi phạm xảy ra để kịp thời xử lý.

“Bên cạnh đó, Nhà trường và đội ngũ giáo viên giữ vai trò quan trọng trong giáo dục đạo đức, kỹ năng ứng xử, nắm bắt tâm lý học sinh, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các biểu hiện bạo lực theo quy định. Sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các cơ quan chức năng có ý nghĩa quan trọng, thiết thực trong việc bảo vệ học sinh, phòng ngừa vi phạm và xây dựng môi trường học đường thân thiện, an toàn”, đồng chí Đoàn Đức Hảo cho hay.

Đồng chí Đoàn Đức Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Liên Minh phát biểu.

Hoạt động tuyên truyền tại Trường THCS Liên Minh tiếp tục thể hiện sự chủ động của VKSND khu vực 3 trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật và trách nhiệm chung trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em trong môi trường học đường.