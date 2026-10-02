VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai tổ chức tọa đàm góp ý dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi)

Tham dự tọa đàm có đồng chí Ngô Chí Cường, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai; các đồng chí Phó Viện trưởng, cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị; đại diện TAND khu vực 3, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3; đại diện lãnh đạo UBND, Công an các xã thuộc địa bàn; đại diện Hạt Kiểm lâm và lực lượng Quản lý thị trường.

Đại diện lãnh đạo VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai phát biểu tại tọa đàm.

Tọa đàm nhằm tạo diễn đàn trao đổi trực tiếp, dân chủ, thực chất; ghi nhận những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn áp dụng Bộ luật Tố tụng hình sự, qua đó tổng hợp các ý kiến, kiến nghị từ thực tiễn cơ sở, phục vụ việc nghiên cứu sửa đổi, hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

Với tinh thần lấy thực tiễn làm cơ sở, các đại biểu tập trung trao đổi những nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm và quá trình giải quyết vụ án hình sự. Các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận về thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm; trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, nhất là ở cấp xã; tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự; thủ tục rút gọn; việc thu thập, quản lý, xử lý dữ liệu điện tử, tài sản và những vấn đề phát sinh trong thực tiễn áp dụng pháp luật.

Đáng chú ý, tại tọa đàm, đại diện 2 xã đã trực tiếp đóng góp ý kiến đối với dự án Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi). Các ý kiến xuất phát từ thực tiễn thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, tập trung phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tiếp nhận, phân loại, xử lý thông tin liên quan đến tội phạm và việc phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng.

Quang cảnh buổi tọa đàm.

Qua đó, các đại biểu đề xuất nghiên cứu quy định cụ thể, rõ ràng hơn về thẩm quyền, trách nhiệm, trình tự thực hiện và cơ chế phối hợp của lực lượng ở cấp xã, bảo đảm các quy định sau khi sửa đổi có tính khả thi và thuận lợi khi triển khai trong thực tế.

Bên cạnh đó, đại diện các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan chức năng đã trao đổi, phân tích nhiều tình huống thực tế, làm rõ những điểm còn có cách hiểu hoặc vận dụng khác nhau. Trên tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm, tập trung vào những vấn đề cụ thể, các ý kiến tại tọa đàm chú trọng đề xuất phương án hoàn thiện quy định pháp luật gắn với yêu cầu nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong tố tụng hình sự.

Thông qua tọa đàm, VKSND khu vực 3, tỉnh Lào Cai ghi nhận, tổng hợp những ý kiến có giá trị từ các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở để phục vụ công tác báo cáo, khảo sát theo yêu cầu. Đồng thời, đây cũng là dịp tăng cường trao đổi nghiệp vụ, nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong giải quyết các vụ việc, vụ án hình sự trên địa bàn.