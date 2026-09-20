VKSND khu vực 3, tỉnh Hưng Yên trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự

VKSND khu vực 3 tiến hành trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3.

Thời gian trực tiếp kiểm sát là 30 ngày làm việc.Đoàn trực tiếp kiểm sát do đồng chí Nguyễn Thanh Phúc - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 3 làm trưởng đoàn cùng các thành viên là Kiểm sát viên thuộc đơn vị.

Theo kế hoạch, Đoàn làm việc tiến hành kiểm sát toàn bộ hoạt động liên quan đến công tác thi hành án của Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và Phòng thi hành án dân sự khu vực 3 theo các nội dung: Kiểm tra việc mở, theo dõi, quản lý các loại sổ thụ lý; Kiểm sát việc ra các quyết định thi hành án và trình tự tổ chức thi hành, việc phân loại hồ sơ có điều kiện thi hành án, việc ra quyết định chưa có điều kiện thi hành án, hoãn, đình chỉ, miễn, giảm; Việc thu chi trả tiền thi hành án, phí thi hành án, tiếp nhận và bảo quản xử lý vật chứng, tài sản tạm giữ.

Quá trình trực tiếp kiểm sát, Đoàn kiểm sát tập trung nghiên cứu hồ sơ, sổ sách và tài liệu có liên quan đến việc thụ lý, ra quyết định và thông báo về thi hành án dân sự, hồ sơ xác minh, phân loại án chưa có điều kiện thi hành, các việc hoãn, đình chỉ, miễn, giảm thi hành án, việc thi hành án xong, các khoản thu, chi tiền trong thi hành án, việc thu phí thi hành án tại Phòng thi hành án dân sự khu vực 3.

Qua kiểm sát cho thấy, Thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và Phòng thi hành án dân sự khu vực 3 đã lập đầy đủ sổ sách, việc ban hành các quyết định thi hành ành án, việc tổ chức thi hành án, việc chi trả tiền thi hành án; Việc thu phí thi hành án cơ bản thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Hồ sơ phản ánh đầy đủ tiến độ và kết quả việc tổ chức thi hành theo đúng trình tự, thủ tục.

Bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình thao tác nghiệp vụ của Chấp hành viên của Phòng THADS khu vực 3 còn có một số thiếu sót trong việc thông báo thi hành án và trong việc lập hồ sơ thi hành án theo quy định của Luật Thi hành án dân sự và văn bản có liên quan. Những tồn tại, thiếu sót này Đoàn đã chỉ ra, ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục.

Ngoài ra, thông qua cuộc kiểm sát trực tiếp hoạt động thi hành án dân sự tại Phòng THADS khu vực 3, VKSND khu vực 3 còn phát hiện có nhiều bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật, không bị kháng cáo, kháng nghị nhưng Tòa án nhân dân khu vực 3 chuyển giao chậm cho cơ quan thi hành án nên đơn vị đã ban hành kiến nghị trong công tác này đối với Tòa án nhân dân khu vực 3 khắc phục tình trạng nêu trên.

Việc chủ động phát hiện những tồn tại, thiếu sót không chỉ góp phần bảo đảm hoạt động thi hành án dân sự được thực hiện đúng quy định pháp luật mà còn thể hiện vai trò của Viện kiểm sát trong việc bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân.

Tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm sát, đồng chí Trưởng Phòng Thi hành án dân sự khu vực 3 đã yêu cầu các Chấp hành viên, cán bộ trong đơn vị nghiêm túc khắc phục những tồn tại, hạn chế, thiếu sót được nêu trong kết luận kiểm sát; đồng thời tăng cường trách nhiệm trong quá trình tổ chức thi hành án, bảo đảm các bản án, quyết định của Tòa án được thi hành đầy đủ, kịp thời, đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

Thông qua công tác trực tiếp kiểm sát, VKSND khu vực 3, tỉnh Hưng Yên tiếp tục khẳng định vai trò của công tác kiểm sát thi hành án dân sự trong việc phòng ngừa, phát hiện và kiến nghị khắc phục vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi hành án dân sự trên địa bàn, bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.