VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng bứt tốc hoàn thành chương trình 'Bình dân học vụ số'

Thực hiện chủ trương đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ trong đội ngũ công chức, người lao động đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong kỷ nguyên số, VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào "Bình dân học vụ số”.

Ngay từ khi triển khai chiến dịch, VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng xác định chuyển đổi số không phải là nhiệm vụ riêng của một bộ phận mà là trách nhiệm chung của mỗi công chức, người lao động trong đơn vị. Trên cơ sở đó, đơn vị đã ban hành kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, theo dõi tiến độ thực hiện của từng cá nhân; tổ chức hướng dẫn trực tiếp, hỗ trợ những trường hợp còn khó khăn trong quá trình tiếp cận, sử dụng các nền tảng số. Việc triển khai được thực hiện linh hoạt, phù hợp với đặc thù công tác của từng bộ phận, bảo đảm không làm gián đoạn, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã hoàn thành các nội dung của chương trình "Bình dân học vụ số".

Đặc biệt, tinh thần chủ động được thể hiện ngay từ những thời điểm đầu tiên của chiến dịch. Ngay sau khi chương trình được VKSND TP Đà Nẵng phát động vào ngày 23/9/2026, một đồng chí thuộc VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã hoàn thành các nội dung được yêu cầu vào lúc 12h31p ngày 24/9/2026, trở thành người đầu tiên của đơn vị hoàn thành chiến dịch. Đây là sự khởi đầu đầy tích cực, thể hiện tinh thần chủ động, nghiêm túc và ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số.

Đặc biệt, trong điều kiện khối lượng công việc nghiệp vụ của đơn vị ngày càng cao, từng cá nhân vẫn chủ động sắp xếp thời gian, vừa bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và các nhiệm vụ được giao, vừa tích cực tham gia các nội dung của chiến dịch. Qua đó, tinh thần “học để làm, ứng dụng để nâng cao hiệu quả công việc” từng bước được lan tỏa trong toàn đơn vị. Các kỹ năng số không chỉ dừng lại ở việc hoàn thành yêu cầu của chiến dịch mà được gắn trực tiếp với công việc thực tế, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Một trong những điểm nổi bật trong quá trình triển khai tại VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng là tinh thần chủ động hỗ trợ, hướng dẫn lẫn nhau. Đơn vị đã phân công Kiểm sát viên, công chức, người lao động theo dõi tiến độ, kịp thời nhắc nhở, đôn đốc; đồng thời bố trí lực lượng hỗ trợ trực tiếp tại từng khu vực làm việc để hướng dẫn thao tác trên các nền tảng số. Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện được trao đổi, tháo gỡ kịp thời, bảo đảm từng cá nhân đều có thể tiếp cận và hoàn thành yêu cầu đề ra.

Kết quả, cán bộ, công chức, người lao động VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã hoàn thành các nội dung của chương trình và 100% được cấp Giấy chứng nhận.

Từ đó, Phong trào “Bình dân học vụ số” tại VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng không chỉ mang ý nghĩa hoàn thành một nhiệm vụ theo kế hoạch mà còn tạo chuyển biến về nhận thức, kỹ năng và thói quen ứng dụng công nghệ số trong đội ngũ công chức, người lao động.

VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng đã khen thưởng đột xuất đối với đồng chí hoàn thành đầu tiên chương trình "Bình dân học vụ số".

Việc VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng hoàn thành Chiến dịch 100 ngày cao điểm thực hiện Phong trào Bình dân học vụ số ngày cũng góp phần thể hiện tinh thần hưởng ứng tích cực của đơn vị đối với chủ trương chuyển đổi số của ngành Kiểm sát nhân dân và TP Đà Nẵng.

Từ thực tiễn triển khai tại đơn vị, những cách làm phù hợp, kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện, phân công theo dõi, hỗ trợ trực tiếp và đôn đốc tiến độ có thể tiếp tục được chia sẻ, nhân rộng trong VKSND hai cấp TP Đà Nẵng, góp phần tạo sự đồng bộ trong quá trình xây dựng môi trường làm việc số. Việc một cá nhân chủ động hoàn thành ngay từ những giờ đầu tiên sau khi chiến dịch được phát động, cùng với sự hưởng ứng tích cực của toàn thể đơn vị, đã tạo hiệu ứng lan tỏa, khơi dậy tinh thần thi đua, chủ động học tập và ứng dụng công nghệ số trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, VKSND khu vực 2, TP Đà Nẵng mong muốn góp thêm một cách làm thiết thực, tạo động lực để tinh thần “Bình dân học vụ số” tiếp tục được lan tỏa rộng hơn trong VKSND hai cấp TP Đà Nẵng.

Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ và các nền tảng số vào công tác chuyên môn, quản lý, điều hành đồng thời duy trì tinh thần hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm, góp phần cùng VKSND hai cấp TP Đà Nẵng xây dựng đội ngũ công chức, người lao động có năng lực số, từng bước đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số, xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân chuyên nghiệp, hiện đại.