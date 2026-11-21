Ngày 19/11/2026, tại Trường THPT Tông Lệnh, VKSND khu vực 2, tỉnh Sơn La phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thuận Châu, TAND khu vực 2, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2, Công an xã Thuận Châu và Phân trại tạm giam Thuận Châu tổ chức phiên tòa giả định kết hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy học đường.

Tham dự chương trình các đồng chí: Bạc Cầm Hưng, Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2; Lường Thị Thanh Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Thuận Châu; Phạm Bá Toàn, Chánh án TAND khu vực 2; đại diện lãnh đạo Công an xã Thuận Châu, Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2, Phân trại tạm giam Thuận Châu, cùng công chức các cơ quan phối hợp; các thầy, cô giáo và hơn 1.300 học sinh Nhà trường.

Toàn cảnh buổi tuyên truyền pháp luật.

Phiên tòa giả định được thực hiện theo đúng trình tự của Bộ luật Tố tụng hình sự. Thành phần Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng do công chức của các đơn vị phối hợp đóng vai

Nội dung phiên tòa giả định tái hiện vụ án có người chưa thành niên thực hiện hành vi phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Với những tình tiết thường gặp với lứa tuổi học sinh như bị bạn bè rủ rê sử dụng ma túy, dùng tiền cá nhân để mua ma túy, đến việc bán ma túy nhằm kiếm lời.

Phiên tòa giúp các em học sinh nhận thức rõ rằng, sự tò mò, thiếu suy nghĩ và thiếu hiểu biết pháp luật có thể khiến bản thân dễ bị lôi kéo vào những hành vi vi phạm pháp luật, gây ra hậu quả nghiêm trọng không chỉ đối với xã hội mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của chính mình.

Phiên tòa giả định xét xử về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Qua phần xét hỏi, lời trình bày của các bị cáo, quan điểm của người bào chữa và phần luận tội của Kiểm sát viên, các em học sinh được tiếp cận trực quan với hoạt động xét xử, đồng thời hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa hành vi sử dụng, tàng trữ và mua bán trái phép chất ma túy cũng như trách nhiệm pháp lý đối với từng hành vi.

Trong phần luận tội, Kiểm sát viên tập trung làm rõ tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, phân tích nguyên nhân từ việc thiếu kỹ năng tự bảo vệ, buông lỏng quản lý bản thân và tác động tiêu cực từ quan hệ bạn bè, xã hội.

Việc người thực hiện hành vi phạm tội khi chưa đủ 18 tuổi là yếu tố được pháp luật xem xét khi xử lý, nhưng không phải là tình tiết để miễn trách nhiệm hình sự. Từ đó, chuyển tải thông điệp mỗi học sinh cần kiên quyết nói không với ma túy, không thử dù chỉ một lần, không cất giữ, mua bán hoặc làm trung gian cho các hành vi trái pháp luật.

Công chức VKSND khu vực 2 trong vai Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa.

Sau phiên tòa, Ban Tổ chức tiếp tục tuyên truyền, trao đổi kiến thức pháp luật và giao lưu trực tiếp với học sinh thông qua các câu hỏi trắc nghiệm về quy định của pháp luật, kết hợp tình huống gắn với nội dung vụ án.

Những câu hỏi về độ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, cách nhận biết hành vi vi phạm và ứng xử khi bị rủ rê sử dụng ma túy giúp các em vận dụng kiến thức vào các tình huống có thể gặp trong cuộc sống. Ban Tổ chức trao quà cho học sinh tham gia trả lời câu hỏi, tạo không khí gần gũi và khuyến khích các em tìm hiểu pháp luật.

Học sinh tham gia trả lời câu hỏi pháp luật trong phần giao lưu sau phiên tòa giả định.

Thông qua việc phối hợp tổ chức phiên tòa giả định và giao lưu pháp luật, VKSND khu vực 2 cùng các cơ quan, đơn vị đã đưa nội dung tuyên truyền phòng, chống ma túy đến học sinh bằng hình thức trực quan, dễ tiếp cận.

Hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của đoàn viên, thanh niên; đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, chính quyền địa phương và Nhà trường trong công tác phòng ngừa vi phạm, tội phạm về ma túy ở lứa tuổi học sinh.