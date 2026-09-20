VKSND khu vực 2, tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức phiên tòa xét xử trực tuyến

Vụ án được xét xử công khai, điểm cầu chính tại phòng xử án TAND khu vực 2, tỉnh Sơn La, kết nối trực tuyến đến điểm cầu thành phần tại Phân trại tạm giam khu vực Thuận Châu và 6 điểm cầu thuộc TAND hai cấp tỉnh Sơn La.

Quang cảnh phiên tòa.

Dự và chỉ đạo phiên tòa có đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chánh án TAND tỉnh Sơn La; cùng dự có các đồng chí: Cao Thị Quỳnh Nga - Phó Trưởng phòng 7, VKSND tỉnh Sơn La; Ngô Xuân Vĩnh - Viện trưởng VKSND khu vực 2; Phạm Bá Toàn - Chánh án TAND khu vực 2; đại diện lãnh đạo 6 TAND khu vực trong tỉnh; Kiểm sát viên Phòng 7, VKSND tỉnh; Thẩm phán, Thư ký TAND tỉnh cùng tập thể Lãnh đạo, Kiểm sát viên, Thẩm phán của VKSND và TAND khu vực 2, tỉnh Sơn La.

Theo bản Cáo trạng của VKSND khu vực 2, tỉnh Sơn La: Hồi 14h ngày 12/5/2026, Tổ công tác Công an xã Thuận Châu, tỉnh Sơn La làm nhiệm vụ tại khu vực bản Mòn, xã Thuận Châu, phát hiện bắt quả tang Lò Văn Sơn và Lường Văn Thức, cùng trú tại bản Mòn, xã Thuận Châu có hành vi tàng trữ trái phép 0,17g ma túy loại Heroin.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, ngày 11/5/2026, Thức rủ Sơn đi tìm mua ma túy về cùng nhau sử dụng, Sơn đưa cho Thức 100.000 đồng để mua ma túy.

Sau đó, Thức mua được 1 gói Heroin của một người đàn ông không rõ danh tính tại khu vực bản Thôm 1, xã Thuận Châu, trên đường quay về thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra còn xác định, Lò Văn Sơn là đối tượng đang trong thời hạn quản lý sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 486/QĐ-UBND ngày 9/9/2025 của UBND xã Thuận Châu.

Kiểm sát viên công bố cáo trạng tại phiên tòa.

Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đã kiểm sát chặt chẽ việc tuân theo pháp luật của những người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng; chủ động tham gia xét hỏi, lập luận rõ ràng, chặt chẽ, đưa ra các chứng cứ buộc tội bảo đảm căn cứ, thuyết phục; đồng thời bảo vệ quan điểm truy tố của Viện kiểm sát.

Trên cơ sở kết quả xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử đã tuyên xử phạt bị cáo Lò Văn Sơn 5 năm 2 tháng tù về các tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự và tội “Sử dụng trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 256a Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Lường Văn Thức 3 năm 3 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự.

Đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chánh án TAND tỉnh Sơn La phát biểu kết luận phiên họp rút kinh nghiệm.

Ngay sau khi kết thúc phiên tòa, liên ngành đã tổ chức họp rút kinh nghiệm. Tại phiên họp, các đại biểu tập trung trao đổi, đánh giá những ưu điểm, tồn tại trong quá trình điều hành phiên tòa, hoạt động xét hỏi, tranh luận, thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử; qua đó rút ra những kinh nghiệm thực tiễn nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức các phiên tòa trực tuyến và kỹ năng nghiệp vụ của Thẩm phán, Kiểm sát viên.

Đồng chí Cao Thị Quỳnh Nga - Phó Trưởng phòng 7, VKSND tỉnh phát biểu tại phiên họp rút kinh nghiệm.

Phát biểu kết thúc phiên họp, đồng chí Nguyễn Minh Hải - Chánh án TAND tỉnh Sơn La đánh giá cao công tác phối hợp giữa Viện kiểm sát và TAND khu vực 2 trong công tác chuẩn bị, tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm.

Đồng thời đề nghị các đơn vị tiếp tục tăng cường phối hợp, lựa chọn các vụ án phù hợp để tổ chức phiên tòa trực tuyến rút kinh nghiệm, qua đó tạo điều kiện để đội ngũ Thẩm phán, Kiểm sát viên trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng và nâng cao chất lượng công tác xét xử, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới.