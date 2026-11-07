VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát công tác thi hành án dân sự

Từ ngày 4 đến 6/11, VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi trực tiếp kiểm sát hoạt động thi hành án dân sự tại Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 theo Quyết định số 737/QĐ-VKS-THADS của Viện trưởng VKSND khu vực 2.

Đồng chí Trương Thị Thu Thắm - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi, công bố quyết định trực tiếp kiểm sát.

Đồng chí Trương Thị Thu Thắm - Phó Viện trưởng VKSND khu vực 2, tỉnh Quảng Ngãi, làm Trưởng đoàn. Sau khi công bố quyết định và kế hoạch trực tiếp kiểm sát, đoàn nghe đại diện lãnh đạo Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 báo cáo kết quả công tác trong kỳ kiểm sát.

Đoàn đối chiếu hồ sơ, sổ sách để kiểm tra việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án cho cơ quan thi hành án, việc tiếp nhận, thụ lý và tổ chức thi hành án.

Đoàn cũng kiểm tra việc ban hành các quyết định về thi hành án, xác minh điều kiện thi hành án, áp dụng biện pháp bảo đảm, biện pháp cưỡng chế, cũng như việc thu, chi, quản lý tiền và tài sản thi hành án.

Đoàn kiểm sát kiểm tra hồ sơ, sổ sách thi hành án dân sự.

Qua kiểm sát, đoàn đánh giá Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 cơ bản thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Thi hành án dân sự và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tuy nhiên, khi kiểm tra từng hồ sơ, đoàn ghi nhận một số trường hợp chậm xác minh điều kiện thi hành án, có trường hợp thời gian xác minh còn kéo dài.

Đoàn kiểm sát sẽ tổng hợp kết quả, ban hành kết luận, nêu rõ những thiếu sót và yêu cầu Phòng Thi hành án dân sự khu vực 2 có biện pháp khắc phục.