VKSND khu vực 2, tỉnh Lạng Sơn thi trực tuyến về hình sự, tố tụng hình sự

Vừa qua, VKSND khu vực 2, tỉnh Lạng Sơn tổ chức Cuộc thi trực tuyến về hình sự, tố tụng hình sự dành cho cán bộ, công chức làm công tác nghiệp vụ của đơn vị.

Cuộc thi diễn ra trong không khí nghiêm túc, sôi nổi, với sự tham gia tích cực của các thí sinh. Trong suốt quá trình tổ chức, Ban Tổ chức và Tổ giúp việc thường xuyên theo dõi, hỗ trợ kỹ thuật, bảo đảm cuộc thi diễn ra thông suốt, đúng thể lệ.

Quang cảnh Cuộc thi.

Điểm nổi bật của cuộc thi là việc ứng dụng nền tảng công nghệ số với giao diện được thiết kế riêng, mang dấu ấn của đơn vị. Theo thể lệ, mỗi thí sinh thực hiện bài thi gồm 20 câu hỏi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề 100 câu hỏi, trong thời gian 20 phút. Ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, hệ thống tự động chấm điểm, giúp việc đánh giá kết quả được thực hiện nhanh chóng, khách quan, minh bạch.

Kết thúc cuộc thi, căn cứ kết quả chấm điểm trên hệ thống, Ban Tổ chức đã tổng hợp, xếp hạng và trao 5 giải thưởng cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc, gồm: 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 2 giải Khuyến khích.

Công chức đơn vị nghiêm túc thực hiện bài thi.

Việc tổ chức cuộc thi không chỉ tạo điều kiện để cán bộ, công chức củng cố kiến thức pháp luật về hình sự, tố tụng hình sự mà còn góp phần nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, khả năng vận dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp.

Đồng thời, hình thức thi trực tuyến giúp đổi mới phương thức học tập, kiểm tra, đánh giá, tiết kiệm thời gian, nguồn lực và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ tại đơn vị.

Lãnh đạo VKSND khu vực 2 trao giải cho công chức đạt giải Cuộc thi.

Thông qua cuộc thi, VKSND khu vực 2, tỉnh Lạng Sơn tiếp tục khẳng định tinh thần chủ động, đổi mới trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, xây dựng đơn vị ngày càng chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.