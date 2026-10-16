VKSND khu vực 2, tỉnh Lâm Đồng ký quy chế phối hợp với các cơ quan BHXH

Hình ảnh tại buổi ký kết.

Vừa qua, VKSND khu vực 2, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với BHXH cơ sở Đức Trọng và BHXH cơ sở Đơn Dương tổ chức ký kết Quy chế phối hợp và Kế hoạch phối hợp.

Theo nội dung phối hợp, các cơ quan BHXH có trách nhiệm chủ trì rà soát, thống kê, phân loại các đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh chậm đóng, trốn đóng BHXH; xác định số tiền, thời gian chậm đóng và số lượng người lao động bị ảnh hưởng.

Trên cơ sở đó, cơ quan BHXH thực hiện thông báo, đôn đốc khắc phục vi phạm, đồng thời cung cấp hồ sơ, tài liệu và thông tin liên quan cho Viện kiểm sát để phối hợp xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.

Về phía Viện kiểm sát, trên cơ sở thông tin, hồ sơ, tài liệu được cung cấp, đơn vị sẽ tiếp nhận, nghiên cứu, đánh giá những trường hợp có dấu hiệu vi phạm; phối hợp xác minh, tham gia làm việc, đối thoại trực tiếp với các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Qua đó, VKSND khu vực 2 xem xét ban hành kiến nghị phòng ngừa, khắc phục vi phạm và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định, nhằm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động.

Bên cạnh hoạt động rà soát, xử lý các vụ việc cụ thể, các đơn vị thống nhất tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì chế độ trao đổi thông tin thường xuyên và phân công đầu mối phối hợp.

Những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện sẽ được trao đổi, tháo gỡ kịp thời.

Đối với các vụ việc phức tạp, có dấu hiệu xâm phạm quyền lợi của nhiều người lao động hoặc ảnh hưởng đến lợi ích công, các cơ quan sẽ phối hợp rà soát, đánh giá và đề xuất hướng giải quyết phù hợp, bảo đảm đúng chức năng, thẩm quyền của từng đơn vị.

Việc ký kết Quy chế và Kế hoạch phối hợp góp phần hình thành cơ chế trao đổi thường xuyên, chặt chẽ hơn giữa Viện kiểm sát và cơ quan BHXH trên địa bàn.

Qua đó, nâng cao hiệu quả phát hiện, phòng ngừa vi phạm pháp luật ngay từ cơ sở; góp phần bảo đảm thực hiện nghiêm các chính sách an sinh xã hội, đồng thời phát huy vai trò của VKSND trong bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động và lợi ích công.

Nghị quyết số 205/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về việc “Thí điểm Viện kiểm sát nhân dân khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ quyền dân sự của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc bảo vệ lợi ích công” có hiệu lực từ ngày 01/01/2026 và được thực hiện trong 3 năm tại các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Quảng Ninh và Đắk Lắk. Nghị quyết xác định rõ hai nhóm đối tượng trọng tâm mà VKSND được trao quyền khởi kiện vụ án dân sự để bảo vệ, gồm: Nhóm dễ bị tổn thương: Trẻ em; Người cao tuổi; Người khuyết tật; Phụ nữ mang thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi; Người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi và người mất năng lực hành vi dân sự; Người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Nhóm lợi ích công cần được bảo vệ: Đầu tư công; Đất đai, tài nguyên, tài sản công khác; Môi trường, hệ sinh thái; Di sản văn hóa; An toàn thực phẩm, dược phẩm; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bài viết liên quan Nghị quyết 205 được đăng tải tại: https://baovephapluat.vn/vien-kiem-sat-nhan-dan-bao-ve-loi-ich-cong-nguoi-yeu-the