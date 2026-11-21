Chiều 19/11/2026, VKSND khu vực 2, tỉnh Lai Châu tổ chức cuộc thi đánh giá, đào tạo nghiệp vụ với chủ đề “Bản lĩnh kiểm sát” nhằm tạo sân chơi trí tuệ, bổ ích cho cán bộ, công chức trong đơn vị.

Tham dự và chỉ đạo cuộc thi có đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu; đồng chí Bùi Thị Minh Quế, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (Phòng 15), VKSND tỉnh.

Các đội thi tập trung trả lời câu hỏi, thể hiện kiến thức và bản lĩnh nghiệp vụ.

Cuộc thi có sự tham gia của 3 đội: Thận trọng, Đoàn kết và Hợp lực. Các đội lần lượt trải qua 4 vòng thi gồm: “Nền tảng kiểm sát”, “Giải mã nghiệp vụ”, “Bản lĩnh nghề nghiệp” và “Chinh phục đỉnh cao”.

Nội dung thi được xây dựng đa dạng, bám sát yêu cầu nhiệm vụ của Ngành, bao quát kiến thức chung về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND; nghiệp vụ kiểm sát hình sự, dân sự, hành chính; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chuyển đổi số và các lĩnh vực công tác khác.

Bên cạnh kiến thức lý luận, các câu hỏi, tình huống còn chú trọng kiểm tra khả năng phân tích, đánh giá chứng cứ, xử lý tình huống và vận dụng quy định pháp luật vào thực tiễn thực hiện nhiệm vụ.

Mỗi phần thi không chỉ là dịp để kiểm tra, đánh giá kiến thức mà còn tạo điều kiện để cán bộ, công chức trao đổi kinh nghiệm, nhận diện những nội dung còn hạn chế, từ đó tiếp tục tự học, tự rèn luyện, nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu trao giải cho các đội thi.

Đồng chí Đỗ Nguyệt Quế, Viện trưởng VKSND tỉnh Lai Châu trao giải cho các đội thi.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho đội Đoàn kết, giải Nhì cho đội Thận trọng và giải Ba cho đội Hợp lực.

Kết quả cuộc thi là sự ghi nhận tinh thần học tập, rèn luyện nghiêm túc của các đội thi, đồng thời tạo động lực để mỗi cán bộ, công chức tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ.

Thông qua cuộc thi “Bản lĩnh kiểm sát”, VKSND khu vực 2 tiếp tục khẳng định sự quan tâm đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi việc học tập, cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng nghiệp vụ là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Kiểm sát vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông pháp luật, công tâm, bản lĩnh, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và nhiệm vụ của Ngành trong giai đoạn mới.